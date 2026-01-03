Son Dakika | ABD saldırısı iddiası! Venezuela'da peş peşe patlama sesleri

Venezuela’nın başkenti Karakas’ın güneyinde gece boyunca art arda patlama sesleri duyuldu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde alevlerin farklı farklı alanlardan yükseldiği görüldü.

Patlama anlarında birçok yerin alevlerin içerisinde kaldığı görüldü.

Büyük bir askerî üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Kent semalarında uçak ve Chinook tipi askerî helikopterlerin görüldüğü, bazı bölgelerde dumanların yükseldiği aktarıldı.

AMERİKAN SALDIRISI MI?

Gelişmeler, ABD’nin Karayipler’de askerî varlığını artırmasının ardından geldi. Washington’un F-35 savaş uçakları, savaş gemileri ve bir nükleer denizaltı konuşlandırdığı biliniyor. ABD Başkanı Donald Trump daha önce Venezuela’ya yönelik askerî müdahale ihtimalini gündeme getirmişti.

Sosyal medyada olayların ABD kaynaklı bir hava saldırısı olabileceği öne sürüldü. Ancak hem Karacas yönetiminden hem de ABD’den resmî bir açıklama yapılmadı. Patlamaların nedeni belirsizliğini korurken, kentte güvenlik önlemleri artırıldı.

KOLOMBİYA: SALDIRI DÜZENLENİYOR

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Karakas'ın bombalandığını duyurdu. Petro, Birleşmiş Milletler'in devreye girmesini istedi:

"Caracas şu anda saldırı altında. Dünyayı uyarın: Venezuela saldırıya uğradı! Füzelerle bombardıman yapıyorlar. OAS ve BM derhal bir araya gelmelidir."

AMERİKAN SALDIRISI İÇİN DİPLOMATİK AÇIKLAMA

Venezuela’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından ANKA'ya yapılan açıklamada, Karakas’taki patlamaların ABD tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Venezuelalı diplomatik kaynaklar, "Karakas’taki patlamalar ABD tarafından gerçekleştirildi" açıklamasında bulundu.

Kentte arka arkaya patlamalar duyulurken ABD’ye ait CH-47 Chinook model askeri helikopterlerin bölgede uçtuğu iddia edildi. Sosyal medyadaki görüntülerde bu helikopterin saldırı düzenlediği de söylendi.

HAVA SAHASI KAPATILDI

Fuerte Tiuna, La Carlota Havalimanı, El Volcán, La Guaira Subay Okulu, Francisco Miranda Hava Üssü, Higuerote Havalimanı ve La Guaira Limanı'ndaki patlamaların ardından hava sahası da tamamen kapatıldı.

CBS News'e göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi yetkilileri, Venezuela'daki patlama ve uçaklarla ilgili haberler konusunda bilgi sahibi olduklarını söyledi.

Öte yandan Beyaz Saray, konuya ilişkin yorum taleplerine yanıt vermedi.

OHAL İLAN EDİLDİ

Venezuala hükümeti OHAL ilan edildiğini duyurdu.

Venezuela hükümetinden resmi bir açıklama geldi. Maduro hükümeti, saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiğini ve amacının petrol ile değerli maden kaynaklarını ele geçirmek olduğunu ve ABD'nin başarılı olamayacağını belirtti.

Hükümet, ülke çapında acil durum ilan etti.