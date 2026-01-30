Seks kaseti ifşa oldu! Ülkeyi karıştıran görüntüler istifa ettirdi

Balkan ülkesi Karadağ’da, bir cumhurbaşkanlığı danışmanı ile bir genel müdürün adının karıştığı seks kaseti skandalı ülkede deprem etkisi yarattı.

ÜLKEYİ KARIŞTIRAN GÖRÜNTÜLER İSTİFA ETTİRDİ

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından iki isim de görevlerinden istifa ederken, taraflar kasetin sızdırılması konusunda birbirlerini suçladı.

Pobjeda gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı ve eski istihbarat direktörü Dejan Vuksic ile İnsan Hakları Bakanlığı’nda genel müdür olarak görev yapan Mirjana Pajkovic arasında gizli bir ilişki bulunuyordu.

Vuksic’in evli, Pajkovic’in ise bekar olduğu belirtilen ilişkiye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Skandalın ardından önce Vuksic, ardından Pajkovic istifa etti.

SEKS KASETİ İFŞA OLDU! BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Görüntülerde yer aldıkları öne sürülen iki isim, kasetin kim tarafından sızdırıldığı konusunda karşılıklı suçlamalarda bulundu.

Görevinden “kişisel nedenlerle” ayrıldığını açıklayan Pajkovic, savcılığa başvurduğunu belirterek, Vuksic’in kendisini kasetle tehdit ettiğini öne sürdü. Pajkovic ayrıca, kadınlara benzer durumlarda sessiz kalmamaları çağrısında bulundu.

Hukukçu kimliğiyle bilinen Vuksic ise iddiaları reddetti. Telefonunun Pajkovic tarafından çalındığını savunan Vuksic, bilinmeyen bir numaradan aranarak anayasa mahkemesi hâkim adaylığından çekilmemesi halinde ses kaydının sızdırılacağı yönünde tehdit aldığını ileri sürdü.