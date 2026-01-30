Seks kaseti ifşa oldu! Ülkeyi karıştıran görüntüler istifa ettirdi

Seks kaseti ifşa oldu! Ülkeyi karıştıran görüntüler istifa ettirdi
Yayınlanma:
Karadağ'da cumhurbaşkanı danışmanının seks kaseti ifşa oldu! İnsan Hakları Bakanlığında görevli genel müdürle ilişki görüntüleri istifa ettirdi. İki taraf da birbirini videoyu sızdırmakla suçluyor.

Balkan ülkesi Karadağ’da, bir cumhurbaşkanlığı danışmanı ile bir genel müdürün adının karıştığı seks kaseti skandalı ülkede deprem etkisi yarattı.

ÜLKEYİ KARIŞTIRAN GÖRÜNTÜLER İSTİFA ETTİRDİ

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından iki isim de görevlerinden istifa ederken, taraflar kasetin sızdırılması konusunda birbirlerini suçladı.

Pobjeda gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı ve eski istihbarat direktörü Dejan Vuksic ile İnsan Hakları Bakanlığı’nda genel müdür olarak görev yapan Mirjana Pajkovic arasında gizli bir ilişki bulunuyordu.

seks-kaseti-ifsa-oldu-ulkeyi-karistiran-goruntuler-istifa-ettirdi-2.jpg

Vuksic’in evli, Pajkovic’in ise bekar olduğu belirtilen ilişkiye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

seks-kaseti-ifsa-oldu-ulkeyi-karistiran-goruntuler-istifa-ettirdi-3.jpg

Skandalın ardından önce Vuksic, ardından Pajkovic istifa etti.

Davos Zirvesi'nde eskort skandalı! Talep yüzde 400 fırladıDavos Zirvesi'nde eskort skandalı! Talep yüzde 400 fırladı

SEKS KASETİ İFŞA OLDU! BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Görüntülerde yer aldıkları öne sürülen iki isim, kasetin kim tarafından sızdırıldığı konusunda karşılıklı suçlamalarda bulundu.

Görevinden “kişisel nedenlerle” ayrıldığını açıklayan Pajkovic, savcılığa başvurduğunu belirterek, Vuksic’in kendisini kasetle tehdit ettiğini öne sürdü. Pajkovic ayrıca, kadınlara benzer durumlarda sessiz kalmamaları çağrısında bulundu.

Hukukçu kimliğiyle bilinen Vuksic ise iddiaları reddetti. Telefonunun Pajkovic tarafından çalındığını savunan Vuksic, bilinmeyen bir numaradan aranarak anayasa mahkemesi hâkim adaylığından çekilmemesi halinde ses kaydının sızdırılacağı yönünde tehdit aldığını ileri sürdü.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Dünya
Coca Cola’nındı: Artık Pepsi’nin oldu
Coca Cola’nındı: Artık Pepsi’nin oldu
ABD Savaş Bakanı'ndan İran mesajı: Ordu harekata hazır
ABD Savaş Bakanı'ndan İran mesajı: Ordu harekata hazır