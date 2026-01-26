Davos Zirvesi'nde eskort skandalı! Talep yüzde 400 fırladı

Davos Zirvesi'nde eskort skandalı! Talep yüzde 400 fırladı
Yayınlanma:
Dünya liderlerinin toplandığı Davos Zirvesi sırasında eskort taleplerinde patlama olduğu öne sürüldü. NYP'nin iddiasına göre zirvenin başlaması ile eskort talepleri yüzde 400 arttı.

Davos Zirvesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel ekonomiye ve jeopolitiğe dair dikkat çeken mesajlarıyla başladı. Zirve kapsamında Gazze için barış kurulunun imza töreni gerçekleştirilirken, dünyanın gözü İsviçre’nin küçük kasabasında toplanan küresel elitin gündemine çevrildi. Resmi başlıklarda ekonomi ve güvenlik konuşulurken, zirvenin perde arkasına dair iddialar da gündem oldu.

DAVOS’UN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ: ESKORT SKANDALI

Zirvenin resmî gündeminin yanı sıra, Davos’un 'görünmeyen yüzüne' ilişkin dikkat çekici iddialar da kamuoyuna yansıdı. Davos süresince özellikle eskortlara yönelik talebin olağanüstü biçimde arttığı öne sürüldü. Bu artışın, zirveye dünyanın dört bir yanından gelen üst düzey katılımcıların yoğunluğu ile paralel seyrettiği iddia edildi.

TALEP YÜZDE 4000 ARTTI İDDİASI

New York Post’un haberine göre, zirve sırasında seks işçilerine olan talep adeta patladı. İsviçre merkezli erotik hizmet platformu Titt4Tat’ın verilerine dayandırılan haberde, 19 Ocak’taki açılış gününde erotik hizmet talebinin yüzde 4000 oranında arttığı ileri sürüldü. Platform yetkilileri, zirve haftasında normal dönemlere kıyasla olağanüstü bir yoğunluk yaşandığını savundu.

BEŞ KADINLA DÖRT GÜN İÇİN 114 BİN DOLAR

Haberde yer alan iddialara göre, bir katılımcının beş kadınla dört gün geçirmek için 114 bin dolar ödediği aktarıldı. Bu rakamın güncel kurla yaklaşık 4 milyon 490 bin liraya denk geldiği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
Dünya
Çin'in 'kara kutusu' açıldı MI? Nükleer programın teknik detayları ABD'ye sızdırıldı iddiası
Çin'in 'kara kutusu' açıldı MI? Nükleer programın teknik detayları ABD'ye sızdırıldı iddiası
İran'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 848'e yükseldi
İran'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 848'e yükseldi
Son dakika | ABD'de özel jet düştü: 8 kişi vardı
Son dakika | ABD'de özel jet düştü: 8 kişi vardı