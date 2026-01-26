Rusya'dan Suriye'deki çatışmaların ardından kritik karar

Rusya'dan Suriye'deki çatışmaların ardından kritik karar
Yayınlanma:
Rusya, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kamışlı’da bulunan askeri üssünden personel ve teçhizatını, askeri kargo uçaklarıyla Lazkiye’deki Hımeymim Hava Üssü’ne sevk etti.

Rusya’nın, Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan Haseke iline bağlı Kamışlı’daki askeri varlığını azaltmaya başladığı bildirildi.

Bölgeden bilgi alan yerel askeri kaynaklara göre, Kamışlı’daki Rus üssünde görev yapan personel ile bazı askeri ekipmanlar, başka bir noktaya sevk edildi.

Suriye: Rusya ile bütün anlaşmalar askıdaSuriye: Rusya ile bütün anlaşmalar askıda

Kaynaklar, söz konusu personel ve teçhizatın Lazkiye’deki Hımeymim Hava Üssü’ne taşındığını belirtirken, sevkiyatın nedeni ve kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

ASKERİ PERSONEL LAZKİYE'YE ÇEKİLDİ

Bölgedeki AA muhabirinin Suriyeli askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Rusya, Kamışlı'da yer alan üsten askeri kargo uçaklarıyla askeri personelleri ve çeşitli askeri teçhizatları taşıdı.

Rusların Kamışlı'daki askeri teçhizat ve personelini Lazkiye vilayetindeki Hımeymim Hava Üssü'ne çektiği ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Dünya
Göçmenlerin gazla öldürülebileceğini söylemişti! Alman siyasetçi yeniden Meclis’te
Göçmenlerin gazla öldürülebileceğini söylemişti! Alman siyasetçi yeniden Meclis’te
Filipinler'de belediye başkanına roketli saldırı
Filipinler'de belediye başkanına roketli saldırı