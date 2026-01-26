Rusya'dan Suriye'deki çatışmaların ardından kritik karar

Rusya’nın, Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan Haseke iline bağlı Kamışlı’daki askeri varlığını azaltmaya başladığı bildirildi.

Bölgeden bilgi alan yerel askeri kaynaklara göre, Kamışlı’daki Rus üssünde görev yapan personel ile bazı askeri ekipmanlar, başka bir noktaya sevk edildi.

Suriye: Rusya ile bütün anlaşmalar askıda

Kaynaklar, söz konusu personel ve teçhizatın Lazkiye’deki Hımeymim Hava Üssü’ne taşındığını belirtirken, sevkiyatın nedeni ve kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

ASKERİ PERSONEL LAZKİYE'YE ÇEKİLDİ

Bölgedeki AA muhabirinin Suriyeli askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Rusya, Kamışlı'da yer alan üsten askeri kargo uçaklarıyla askeri personelleri ve çeşitli askeri teçhizatları taşıdı.

Rusların Kamışlı'daki askeri teçhizat ve personelini Lazkiye vilayetindeki Hımeymim Hava Üssü'ne çektiği ifade edildi.