Rusya'dan 'ateşkes' çağrısı: Derhal sağlanmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Gazze’de kalıcı ateşkes ve sınırsız insani yardım erişimi öngören karar tasarısının oylanmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, ABD’nin tasarıyı yedinci kez veto ettiği hatırlatılarak, bu durumun “kanın durdurulması ve sivillerin acılarının son bulması konularında BMGK’nin yetersiz kalmasına neden olduğu” vurgulandı.

Bakanlık, Gazze’deki insani krizin “feci boyutlara ulaştığını” belirtti. Moskova’nın, Filistin sorununa adil bir çözüm bulunmadan bölgede gerçek barış ve güvenliğin sağlanamayacağına inandığı ifade edildi. Açıklama şu ifadelerle devam etti:

"Moskova, Filistin sorununa adil çözüm bulunmadan, Filistin halkının meşru hak ve istekleri güvence altına alınmadan, bölgede gerçek barış ve güvenliğin sağlanmasının imkansız olduğundan emin. Rusya, koşulsuz ateşkesin derhal sağlanmasından, esirlerin serbest bırakılmasından, insani yardımın acilen ulaştırılmasından, barış sürecinin uluslararası hukuk temelinde yeniden başlatılmasından yana."

⁠İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 174 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 71 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 622 kişi yaşamını yitirdi, 54 bin 30 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 514’e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 431 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.