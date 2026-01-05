Rusya, 'Neonazi' dediği 28 kişinin ülkeye girişini yasakladı

Yayınlanma:
Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Neonazi ideolojiye" destek verdikleri gerekçesiyle 28 Kanada vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, eski Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland'i ekonomiden sorumlu danışman olarak atamasına dikkat çekildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin, eski Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland’i ekonomiden sorumlu danışman olarak atamasına dikkat çekildi.

Açıklamada, Freeland’in Nazi işbirlikçisi olduğu öne sürülen Mykhailo Khomyak’ın torunu olduğu iddia edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya, Bandera yanlısı yapı ve örgütlerde faaliyet gösteren ve Kiev rejimi tarafından savunulan Neonazi ideolojisini yaymayı amaçlayan 28 Kanada vatandaşına kalıcı giriş yasağı getirmiştir."

Rusya Dışişleri Bakanlığı, söz konusu kararın Kanada’nın Rusya’ya yönelik kısıtlayıcı tedbirlerine karşılık alındığını da kaydetti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

