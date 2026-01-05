Rusya: ABD'nin operasyonu yasa dışı ama tutarlı

Yayınlanma:
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i alıkoyduğu askeri operasyonu değerlendirdi. Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu adımlarını "yasa dışı ancak tutarlı" olarak nitelendirdi.

Rus haber ajansı TASS’a konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD’nin bu müdahalesiyle Rusya’nın eylemlerini eleştirme hakkını tamamen kaybettiğini savundu. Maduro’nun, ABD yönetiminin asıl amacının petrol ve madenleri yağmalamak olduğu yönündeki geçmiş açıklamalarını hatırlatan Medvedev, “Trump da zaten bunu gizlemiyor” ifadesini kullandı.

"KENDİ ÇIKARLARINDA KATILAR"

ABD’nin sürekli olarak başka ülkelerin kaynaklarını hedef aldığına dikkat çeken Medvedev, Trump’ın stratejisini şu sözlerle yorumladı: “Trump'ın davranışının bariz bir şekilde yasa dışı olmasına rağmen tutarlı olduğunu inkar edemezsiniz. O ve ekibi, ülkelerinin ulusal çıkarlarını savunmada çok katılar.”

Maduro'ya "Türkiye'ye iltica et" teklifi yapıldığını Trump'ın yanında itiraf ettiMaduro'ya "Türkiye'ye iltica et" teklifi yapıldığını Trump'ın yanında itiraf etti

NE OLMUŞTU?

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta 3 Ocak günü gece saatlerinde patlama ve uçak sesleri yükselmiş, ülke yönetimi ABD’yi sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı. Ardından ABD Başkanı Trump, Maduro ve eşinin büyük çaplı bir operasyonla yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını duyurdu. Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

