Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda

İstanbul'da Ağustos 2025'te düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov, İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu.

Rus yüzücünün cansız bedeni, aylar sonra Kuruçeşme açıklarında deniz temizliği sırasında bulundu.

AİLESİ CENAZEYİ ALMAK İÇİN GELDİ

Dün DNA testinin sonuçlanmasının ardından aile bugün tekrar Adli Tıp Kurumu'na gelerek cenazeyi görüp, teşhis etti. Cenazenin, işlemlerin ardından ülkesine götürüleceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından geçen yıl Ağustos ayında 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı düzenlendi.

Yarışmaya Rus yüzücü Nikolai Svechnikov da katıldı. Svechnikov, yarışma başladıktan sonra İstanbul Boğazı'nda gözden kayboldu.

Svechnikov'un cansız bedeni, yaklaşık 5 ay sonra Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında denizde temizlik yapan ekipler tarafından bulundu. İhbar üzerine Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri cesedi denizden çıkardı.

Vücut bütünlüğü bozulmuş halde çıkarıldığı öğrenilen ceset, kapsamlı otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Rus yüzücünün annesi Galina Svechnikova ve babanın verdiği DNA testinden sonra cesedin Nikolai Svechnikov'a ait olduğu tespit edildi.

"TANINMAYACAK ŞEKİLDEYDİ"

Rus yüzücünün eşinin akrabası Ayla Karaman, "Annenin konuşacak hali yok. Resmi işlemlerden sonra cesedi gördük. Tanınmayacak şekildeydi. Dövme olayı yok, kim bu haberi çıkarttıysa doğru değildir. Sonra da cesedin yanında bulunduk. Şu anda cenaze ve transfer evraklarını yetiştirmemiz gerekiyor. Şimdi de teslim edebilirler ama biz şu an hiçbir şeye yetişemiyoruz" diye konuştu.