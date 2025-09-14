Rubio ve Netanyahu görüşecek: Batı Şeria’nın ilhakı gündemde

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugün İsrail’e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Rubio’nun İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria’nın Tel Aviv yönetimi tarafından ilhak edilmesini görüşmesi bekleniyor.

ABD merkezli Axios’un İsrail ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ikili birçok Batı ülkesinin Filistin devletini tanıma kararına verilecek yanıtı görüşecek.

TRUMP’IN DESTEĞİNDEN EMİN OLMAK İSTİYOR

Batı Şeria'nın ilhakı konusunda kesin bir karar veremeyen Netanyahu, Rubio'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın ilhakı destekleyip desteklemeyeceği konusunda bilgi almak istiyor.

İsrailli yetkililer, Rubio'nun Batı Şeria'nın ilhakına karşı olmadığını ve Trump yönetiminin buna engel olmayacağına işaret ettiğini aktardı.

ABRAHAM ANLAŞMALARI SARSILABİLİR

Bir ABD'li yetkili ise Beyaz Saray'ın endişesinin Batı Şeria'nın ilhakı durumunda Abraham Anlaşmalarının çökmesi olduğunu söyledi.

Rubio, ülkesinden ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada da çok sayıda ülkenin Filistin devletini tanıma kararına karşı Tel Aviv yönetiminin vereceği tepkiyi görüşeceğini söyledi.

YASA DIŞI YERLEŞİMCİLERİN ETKİNLİĞİNE KATILACAK

Bugün İsrail Başbakanı Netanyahu ile Burak (Ağlama) Duvarı'nı ziyaret edecek olan Rubio'nun, akşam saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde, Mescid-i Aksa'ya yakın bir noktada bulunan kazı alanında bir yasa dışı yerleşimci grubu tarafından düzenlenen etkinliğe katılması bekleniyor.

ABD’DE ESİR YAKINLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Rubio'nun, İsrail'in saldırısının ardından Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için yürütülen müzakerelerdeki tavrını anlamak için Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşeceği aktarıldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Rubio, ABD'den ayrılmadan önce İsrailli esir yakınlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

İsrailli esir yakınlarının aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanı, Katar Başbakanı ile görüşeceğini belirtirken, Katarlı yetkililer Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için arabuluculuk yapmayı sürdürmeye hazır olduklarını söyledi.

MÜZAKERELERDE SON DURUM

Haberde, Katar arabuluculuk yapmayı sürdürse de müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın talepleri arasında büyük uçurum olduğu kaydedildi.

Esir yakınlarının İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Netanyahu ile görüşme talep ettiği, fakat Netanyahu'nun ofisinin talebe "yanıt verme zahmetine girmediği" belirtildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

