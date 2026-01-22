Refah Sınır Kapısı açılıyor

Refah Sınır Kapısı açılıyor
Yayınlanma:
Gazze Yönetimi, Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı'nın gelecek hafta açılacağını açıkladı.

Ekim 2023 tarihinde başlayan Gazze savaşında bugüne kadar 70 binden fazla insan katledildi. Trump'ın Barış Planı'nı açıklamasının ardından büyük oranda sona eren Gazze'de ilk gelişme Refah Sınır Kapısı noktasında oldu.

HAFTAYA AÇILACAK

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın haftaya açılacağını duyurdu.

DAVOS'A VİDEO MESAJ İLETTİ

Şaas, bu gelişmeyi Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na gönderdiği video mesaj ile duyurdu. Komite Başkanı Şaas, video mesajında "İlk adım olarak Refah Sınır Kapısı'nın gelecek hafta iki yönlü geçişlere açılacağını duyurmaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.

yeni-proje-2026-01-22t145623-798.jpg

"SINIR KAPISI DEĞİL CAN DAMARI"

Şaas, Refah'ın Filistinliler için sadece sınır kapısı değil aynı zamanda "can damarı" olduğunu belirterek bunun "Gazze'nin artık geleceğe ve dünyaya kapalı olmadığının bir işareti" olduğunu vurguladı.

Kaynak:AA

Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Dünya
Mazlum Abdi-Barrack görüşmesinin ardından açıklama
Mazlum Abdi-Barrack görüşmesinin ardından açıklama
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Putin Gazze'de Barış Kurulu'na katılmak için şartını açıkladı
Putin Gazze'de Barış Kurulu'na katılmak için şartını açıkladı