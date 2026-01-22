Refah Sınır Kapısı açılıyor

Ekim 2023 tarihinde başlayan Gazze savaşında bugüne kadar 70 binden fazla insan katledildi. Trump'ın Barış Planı'nı açıklamasının ardından büyük oranda sona eren Gazze'de ilk gelişme Refah Sınır Kapısı noktasında oldu.

HAFTAYA AÇILACAK

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın haftaya açılacağını duyurdu.

DAVOS'A VİDEO MESAJ İLETTİ

Şaas, bu gelişmeyi Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na gönderdiği video mesaj ile duyurdu. Komite Başkanı Şaas, video mesajında "İlk adım olarak Refah Sınır Kapısı'nın gelecek hafta iki yönlü geçişlere açılacağını duyurmaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.

"SINIR KAPISI DEĞİL CAN DAMARI"

Şaas, Refah'ın Filistinliler için sadece sınır kapısı değil aynı zamanda "can damarı" olduğunu belirterek bunun "Gazze'nin artık geleceğe ve dünyaya kapalı olmadığının bir işareti" olduğunu vurguladı.