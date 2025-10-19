Putin'in Ukrayna'da ateşkes şartı ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçtiğimiz günlerde yaptığı telefon görüşmesinin içeriğine dair flaş bir iddia ortaya atıldı.

Putin'in, Ukrayna savaşı sona erdirmek için Trump'tan Ukrayna'nın Donetsk bölgesinin kontrolünü tamamen Moskova'ya teslim etmesini istediği öne sürüldü.

"PUTİN SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN DONETSK BÖLGESİNİN KONTROLÜNÜ İSTEDİ"

Amerikan Washington Post gazetesinin üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre; 16 Ekim'de Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Rus Lider Putin, Ukrayna'dan Donetsk bölgesinin kontrolünün tamamen kendilerine teslim edilmesini savaşı sona erdirme koşulu olarak gördüğünü ABD Başkanı'na iletti.

Trump'ın Putin'in bu talebine nasıl karşılık verdiğine ilişkin bir bilgi paylaşılmazken, ABD Başkanı görüşmeye dair açıklamasında Donetsk ile ilgili talebe değinmedi.

ABD'li yetkililer, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova'nın Kiev'i ele geçirmesinin önünde adeta bir tampon bölge işlevi gören Donetsk'i Putin'in Ukrayna'dan almayı çok istediğine ve bu düşüncesinden halen vazgeçmediğine dikkati çekerken, bu durumun savaşı sona erdirmeyi zorlaştıracağını kaydetti.

"DONETSK İÇİN İKİ BÖLGEYİ TEKLİF ETTİ"

Öte yandan habere göre Putin, Trump'a, kısmen ele geçirdiği Ukrayna'nın diğer iki bölgesi olan Zaporijya ve Herson'un bir kısmını, Donetsk'in tam kontrolü karşılığında teslim etmeye hazır olduğunu söylediğini belirtti.

Ukraynalı yetkililer ise konuyla ilgili önceki açıklamalarında, Moskova'nın Donetsk ile ilgili taleplerine karşı olduklarını dile getirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - ABD Başkanı Donald Trump

İKİ LİDER MACARİSTAN'DA GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin iyi geçtiğini belirtmişti.

İki liderin önümüzdeki günlerde Macaristan'da bir araya gelmesi bekleniyor.