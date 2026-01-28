Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı: Bakanlığa yetkiyi verdi

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile çeşitli alanlarda işbirliğini yapmak için yeni adımlar attı. Yenilenebilir enerji ve sivil savunma konularında anlaşmalar yapılabilmesi için ilgili bakanlıklara yetki verilirken, iki ülke arasında sosyal hizmetlere yönelik işbirliğini içeren mutabakat zaptı da resmen kabul edildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın aktardığına göre, Bakanlar Kurulu toplantısı Veliaht Prens ve Başbakan Muhammed bin Selman’ın başkanlığında Riyad’da gerçekleştirildi. Toplantıda bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırılırken, Suudi Arabistan’ın Gazze Barış Kurulu’na verdiği destek bir kez daha vurgulandı. Kurulun, Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulması ve bölgenin yeniden inşasını hedefleyen geçici bir mekanizma olduğu belirtildi.

ENERJİ BAKANINA YETKİ VERİLDİ

Görüşmelerde ayrıca Suudi Arabistan’ın dost ve müttefik ülkelerle imzaladığı anlaşma ve mutabakatlar değerlendirildi. Bu çerçevede, Türkiye ile yenilenebilir enerji santrali projelerine ilişkin bir anlaşmanın müzakere edilmesi ve imzalanması için Enerji Bakanı yetkilendirildi.

Bunun yanı sıra, Türkiye ile sivil savunma ve koruma alanında bir mutabakat zaptı imzalanabilmesi amacıyla İçişleri Bakanı’na yetki verilirken, iki ülke arasında sosyal hizmetler alanında varılan mutabakat zaptı da Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.