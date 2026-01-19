Pakistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem

Pakistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem
Pakistan’ın kuzeyindeki Barishal bölgesin 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son aylarda büyük depremlerin yaşandığı Pakistan'da şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

5.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan Meteoroloji Birimi, ülkenin Gilgit-Baltistan, Peşaver ve Hayber Pahtunhva eyaletlerini etkileyen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre ise, Pakistan’ın kuzeyindeki Barishal bölgesinin 50 kilometre kuzeybatısında yerel saatle 06.21’de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

CAN KAYBINA İLİŞKİN AÇIKLAMA HENÜZ YAPILMADI

Yer kabuğunun 35 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin, yerel saatle saat 09.21'de yaşandığı bildirildi.

Büyüklük: 5.9 (Mw)
Tarih: 19 Ocak 2026
Saat: 09:21:12 (TSİ)
Konum: 36.722° Kuzey, 74.436° Doğu
Derinlik: 35,0 km

Depremde can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

