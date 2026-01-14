Ölü eşini 'yolcu gibi' uçağa bindirmeye çalıştı

İspanya'nın Tenerife Sur Havalimanı'nda güvenlik görevlilerinin dikkati, akıllara durgunluk veren bir skandalı ortaya çıkardı. Tekerlekli sandalyedeki eşini uçağa götüren 80 yaşındaki adamın planı, kadının buz kesmiş vücudu fark edilince bozuldu. Eşinin saatler önce öldüğü anlaşılırken, yaşlı adam "ölüm havalimanında gerçekleşti" yalanına sığındı.

İspanya’nın turizm cenneti Kanarya Adaları’nda yer alan Tenerife Sur Havalimanı, film senaryolarını aratmayan bir olayla sarsıldı. Havalimanında görevli güvenlik personeli, tekerlekli sandalye ile uçuş alanına doğru ilerleyen yaşlı bir çiftin durumundan şüphelendi. Sandalyedeki kadının hiçbir tepki vermemesi ve vücut ısısının normalin çok altında olması üzerine harekete geçen görevliler, korkunç gerçekle yüzleşti.

GÖREVLİLER FARK ETTİ

Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle yapılan kontrolde, kadının nefes almadığı ve birkaç saat önce hayatını kaybettiği tespit edildi. 80 yaşındaki kocanın, eşinin cansız bedenini sanki hayattaymış gibi uçağa bindirmeye çalıştığı anlaşıldı. Olayın hemen ardından acil durum prosedürleri devreye sokulurken, bölgeye jandarma ve adli tıp ekipleri sevk edildi.

Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktıKomşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı

"HAVALİMANINDA ÖLDÜ" YALANI TUTMADI

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, tekerlekli sandalyeyi kullanan 80 yaşındaki adamın, eşinin ölümünün havalimanında gerçekleştiği izlenimini vermeye çalıştığını belirledi. Ancak kadının vücut ısısı ve ölüm katılığı (rigor mortis) belirtileri bu yalanı çürüttü. Şüpheli koca, olay yerinde gözaltına alınarak tutuklandı.

CENAZEYİ KAÇAK TAŞIMAK MI İSTEDİ?

Yetkililer, kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve olası bir cinayet şüphesinin araştırılması için adli sürecin başlatıldığını açıkladı. Olayın, cenaze nakil masraflarından veya prosedürlerinden kaçmak için yapılmış bir "kaçak cenaze taşıma" girişimi olup olmadığı da soruşturuluyor. İspanya'da yakın zamanda benzer bir vakanın daha yaşanması, havalimanlarındaki denetimleri gündeme getirdi.

