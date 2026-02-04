NASA'dan New York karesi: Uzaydan donmuş şehir manzarası

NASA’nın Landsat 8 uydusu tarafından kaydedilen çarpıcı bir görüntü, New York ve New Jersey’i etkisi altına alan dondurucu kış koşullarının ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Ocak ayının son haftasında en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği sert soğukların ardından yayımlanan karede, devasa nehirlerin buzlarla kaplandığı ve şehrin beyaz bir örtüye büründüğü görüldü.

NEHİRLER BUZ TUTTU, FERİBOT SEFERLERİ DURDU

Sıcaklığın en yüksek eksi 5 derece ölçüldüğü 28 Ocak günü kaydedilen fotoğrafta, Hudson ve East River ile Jacqueline Kennedy Onassis Rezervuarı’nın büyük bölümünün donduğu belirlendi. NASA uzmanları, görüntüdeki buzların büyük kısmının, suyun daha az tuzlu ve akıntının daha zayıf olduğu yukarı kesimlerden sürüklenmiş olabileceğini ifade etti.

New York’u esir alan “beyaz felaket” büyüyor: En az 70 kişi can verdi

Manhattan çevresinde Hudson Nehri’nin tamamen donmasının oldukça nadir bir durum olduğu belirtilirken, bu doğa olayının en son 1888 yılındaki büyük kışta yaşandığı hatırlatıldı. Günümüzde ise nehirdeki buzlanma ciddi bir ulaşım engeline dönüşerek şehirdeki feribot seferlerinin güvenlik gerekçesiyle birkaç günlüğüne askıya alınmasına neden oldu.

LANDSAT 8’DEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DETAYLAR

Dünyayı gözlemlemek amacıyla 2013 yılında fırlatılan Landsat 8 uydusu, donmuş kenti öğle saatlerinde en net haliyle görüntüledi. Sahte renk teknolojisiyle oluşturulan analiz görüntüsünde; buzlar açık mavi, bitki örtüsü ise kırmızı tonlarda vurgulandı. Fotoğrafta ayrıca kenti kaplayan taze kar tabakasının yanı sıra, kış güneşinin eğik açısı nedeniyle gökdelenlerin oluşturduğu uzun gölgeler de dikkat çekti.

ALTYAPI VE SEL RİSKİ UYARISI

NASA, donmuş nehirlerin sadece ulaşımı aksatmakla kalmadığını, aynı zamanda buz sıkışmaları nedeniyle sel riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Bu durumun altyapı hasarlarına yol açabileceği, su kalitesini ve bölgedeki hidrolojik süreçleri olumsuz etkileyebileceği vurgulandı. Meteoroloji uzmanları, hafta sonuna doğru Arktik soğukların kente geri döneceğini belirterek uyarılarda bulundu.