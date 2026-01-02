Meksika beşik gibi sallandı! Devlet başkanının basın toplantısı yarıda kesildi

Yayınlanma:
Meksika'nın Guerrero eyaleti, 6.5 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Meksika devlet başkanı Claudia Sheinbaum'un düzenlediği yılın ilk basın toplantısı yarıda kesildi.

Son günlerde Türkiye'nin birçok noktasında irili ufaklı depremler yaşanırken, dünyadan da büyük ölçekli deprem haberleri gelmeye devam ediyor.

Alaska'da 5.7 büyüklüğünde depremAlaska'da 5.7 büyüklüğünde deprem

Tayvan'da 7 büyüklüğünde deprem! O anlar kameradaTayvan'da 7 büyüklüğünde deprem! O anlar kamerada

DEPREM, 6.5 OLARAK KAYDEDİLDİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) duyurusuna göre, Meksika'nın Guerrero eyaletinde yer alan Rancho Viejo kentinin 4,3 kilometre kuzeybatısında 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meksika yerel saatiyle 07.58’de meydana gelen depremin derinliğinin ise 35 kilometre olduğu kaydedildi.

DEVLET BAŞKANI YILIN İLK TOPLANTISINI YAPTIĞI SIRADA DEPREME YAKALANDI

ABC'nin haberine göre Meksika devlet başkanı Claudia Sheinbaum, yeni yılın ilk basın toplantısını düzenlediği sırada depreme yakalandığı aktarıldı.

Depreme yakalanan Sheinbaum, şiddetli sarsıntıyla birlikte basın toplantısını yarıda kesti. Şiddetli sarsıntının ardından basın toplantısına devam eden Sheinbaum'un, Guerrero Valisi Evelyn Salgado ile görüştüğünü ve şu ana kadar ciddi bir hasar bildirilmediğini söylediği belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Dünya
