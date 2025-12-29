Mazlum Abdi’nin Şam ziyaretine engeli SDG açıkladı

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG/YPG lideri Mazlum Abdi’nin bugün (29 Aralık Pazartesi) Suriye’nin başkenti Şam’a yapacağı ziyarete ilişkin bilgi güncellemesi yapıldı.

MAZLUM ABDİ’NİN ŞAM ZİYARETİNE ENGELİ SDG AÇIKLADI

SDG irtibat merkezinden yapılan açıklamada ziyaretin lojistik ve teknik hazırlıklar nedeniyle ileri bir tarihe alındığı belirtilerek, yeni görüşme tarihinin belirlenmesi konusunda taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada Abdi ile Kuzey ve Doğu Suriye heyetinin başkent Şam’a bugün yapacağı ziyaretin programında değişikliğe gidildiği belirtildi.

Ziyaretin iptal edilmediği, sadece teknik ve lojistik düzenlemeler nedeniyle ileri bir tarihe çekildiği vurgulanan açıklamada bu ertelemenin diyalog sürecini etkilemediğinin altını çizilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Bu erteleme, ziyaretle bağlantılı lojistik ve teknik düzenlemeler çerçevesinde gerçekleşmiştir. İletişim kanallarında veya belirlenen hedeflerde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.”