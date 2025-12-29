Mazlum Abdi’nin Şam ziyaretine engeli SDG açıkladı

Mazlum Abdi’nin Şam ziyaretine engeli SDG açıkladı
Yayınlanma:
Kuzey ve Doğu Suriye heyetiyle birlikte görüşme yapmak için hareket etmesi beklenen Mazlum Abdi’nin Şam ziyaretine engeli SDG açıkladı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG/YPG lideri Mazlum Abdi’nin bugün (29 Aralık Pazartesi) Suriye’nin başkenti Şam’a yapacağı ziyarete ilişkin bilgi güncellemesi yapıldı.

SDG irtibat merkezinden yapılan açıklamada ziyaretin lojistik ve teknik hazırlıklar nedeniyle ileri bir tarihe alındığı belirtilerek, yeni görüşme tarihinin belirlenmesi konusunda taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

mazlum-abdinin-sam-ziyaretine-engeli-sdg-acikladi.jpg

Açıklamada Abdi ile Kuzey ve Doğu Suriye heyetinin başkent Şam’a bugün yapacağı ziyaretin programında değişikliğe gidildiği belirtildi.

mazlum-abdinin-sam-ziyaretine-engeli-sdg-acikladi-2.jpg

Ziyaretin iptal edilmediği, sadece teknik ve lojistik düzenlemeler nedeniyle ileri bir tarihe çekildiği vurgulanan açıklamada bu ertelemenin diyalog sürecini etkilemediğinin altını çizilerek şu ifadeler kullanıldı:

SDG ve Şam arasında tansiyon yükseldi! Halep'te çatışmaSDG ve Şam arasında tansiyon yükseldi! Halep'te çatışma

“Bu erteleme, ziyaretle bağlantılı lojistik ve teknik düzenlemeler çerçevesinde gerçekleşmiştir. İletişim kanallarında veya belirlenen hedeflerde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.”

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

