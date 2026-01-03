Maduro'ya hangi suçlamaların yöneltileceği belli oldu

Yayınlanma:
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Venezuela'ya düzenlenen operasyonda eşiyle birlikte esir alınan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun neyle suçlandığını duyurdu. Maduro'nun uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla suçlanacağını bildirdi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Venezuela'ya yapılan operasyonda esir alınarak ABD'ye götürülen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ne ile suçlandığını duyurdu.

Bondi, Maduro'nun uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla suçlanacağını açıkladı.

ABD'nin Venezuela'nın başkenti Karakas'a yönelik operasyonların arından Trump, Madur ve eşinin ülkeden çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Bondi, Maduro ve eşiyle ilgili açıklamada "Çok yakında Amerikan adaletinin öfkesini tadacaklar" dedi.

NARKO-TERÖRİZM İLE SUÇLANIYOR

Maduro'nun narko-terörizm ile suçlanacağını açıklayan Bondi, "Çok yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde Amerikan adaletinin tam öfkesini tadacaklar" ifadelerini kullandı.

Bondi, "Ayrıca, bu iki uluslararası uyuşturucu kaçakçısını yakalamak için inanılmaz ve son derece başarılı bir görev yürüten cesur askerlerimize büyük teşekkürler" dedi.

Öte yandan ABD yönetimi, Venezuela merkezli Tren de Aragua ve Cartel de los Soles adlı suç yapılanmalarını “yabancı terör örgütü” ilan etti.

Trump, Cartel de los Soles’in doğrudan Maduro tarafından yönetildiğini öne sürüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

