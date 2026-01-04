Maduro'nun esir alınmasına dünyadan tepki: ABD bayrakları yaktılar

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından esir alınması dünyanın dünyanın birçok noktasında protesto edildi. Bir devlet başkanının bir başka devlet tarafından esir alınmasına tepki gösteren protestocular ABD bayrakları yaktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle düzenlenen operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun esir alınmasına karşı dünyanın birçok noktasında tepkiler yükseldi.

Porotesto gösterileri sırasında ABD bayraklarının ateşe verildiği görüldü.

FRANSA'DA ABD'YE KARŞI PROTESTO DÜZENLENDİ

Fransa'nın başkenti başkenti Paris, Marsilya, Starzburg ve Toulouse kentlerinde ABD'nin operasyon düzenlediği Venezuela'ya destek gösterileri yapıldı.

Sivili toplum örgütleri ve siyasi partilerin çağrısı ile Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, sloganlar eşliğinde ABD bayrağı yaktı.

frazis-frame-at-0m2s.jpg
Görüntü: Luc Auffret -Paris (3 Ocak 2026)

Eylemciler "ABD’yi boykot", "Venezuela’ya karşı emperyalist saldırılara son" yazılı pankartlar açtı.

Ülkenin güneyindeki Marsilya'da düzenlenen eylemde "Donald Trump, defol git, Venezuela sana ait değil!" sloganları atılırken, Strazburg ve Touluse'ta da yüzlerce kişi ABD'yi protesto etti.

Trump'dan Venezuela açıklaması: Biz yöneteceğiz!Trump'dan Venezuela açıklaması: Biz yöneteceğiz!

YUNANİSTAN'DA ABD KONSOLOSLUĞU'NA YÜRÜDÜLER

Maduro'nun kaçırılmasının ardından 'Venezuela'yı biz yöneteceğiz' diyen ABD Başkanı Donald Trump, Yunanistan'da da protesto edildi.

yeni-proje-11.jpg
Görüntü: Vedat Yeler - Atina (3 Ocak 2026)

Başkent Atina'da ABD Konsolosluğu önüne sloganlar eşliğinde yürüyen binlerce kişi burada ABD bayrağını ateşe verdi.

Polis ekipleri konsolosluk binası önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.

TRUMP'IN TEHDİT ETTİĞİ KÜBA'DA BİNLERCE KİŞİ TEK SES OLDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'dan sonra yönünü çevirdiği Küba'da binlerce kişi "Emperyalizme geçit yok" sloganları eşliğinde protesto gösterileri düzenledi.

kuba.jpg

Başkent Havana'da düzenlenen gösterilere Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel de destek verdi.

kuba-001.jpg

İTALYA'DA ABD PROTESTOLARI

İtalya'nın Milano ve Napoli kentlerinde de Venezuela'ya yönelik operasyonları nedeniyle ABD'ye karşı protesto gösterileri düzenlendi.

aa-20260103-40153725-40153724-milano-italyanin-milano-kentinde-maduro-yanlisi-protesto-duzenlendi-frame-at-1m20s.jpg
Görüntü: Anadolu Ajansı - Milano (3 Ocak 2026)

Protestolarda “Maduro’ya özgürlük”, “Venezuela’ya özgürlük” ve “Birleşen halk asla yenilmez” sloganları atılırken, Venezuela başta olmak üzere çeşitli Latin Amerika ülkelerinin bayrakları taşındı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

