Maduro'nun esir alınmasına dünyadan tepki: ABD bayrakları yaktılar

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle düzenlenen operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun esir alınmasına karşı dünyanın birçok noktasında tepkiler yükseldi.

Porotesto gösterileri sırasında ABD bayraklarının ateşe verildiği görüldü.

FRANSA'DA ABD'YE KARŞI PROTESTO DÜZENLENDİ

Fransa'nın başkenti başkenti Paris, Marsilya, Starzburg ve Toulouse kentlerinde ABD'nin operasyon düzenlediği Venezuela'ya destek gösterileri yapıldı.

Sivili toplum örgütleri ve siyasi partilerin çağrısı ile Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, sloganlar eşliğinde ABD bayrağı yaktı.

Görüntü: Luc Auffret -Paris (3 Ocak 2026)

Eylemciler "ABD’yi boykot", "Venezuela’ya karşı emperyalist saldırılara son" yazılı pankartlar açtı.

Ülkenin güneyindeki Marsilya'da düzenlenen eylemde "Donald Trump, defol git, Venezuela sana ait değil!" sloganları atılırken, Strazburg ve Touluse'ta da yüzlerce kişi ABD'yi protesto etti.

Trump'dan Venezuela açıklaması: Biz yöneteceğiz!

YUNANİSTAN'DA ABD KONSOLOSLUĞU'NA YÜRÜDÜLER

Maduro'nun kaçırılmasının ardından 'Venezuela'yı biz yöneteceğiz' diyen ABD Başkanı Donald Trump, Yunanistan'da da protesto edildi.

Görüntü: Vedat Yeler - Atina (3 Ocak 2026)

Başkent Atina'da ABD Konsolosluğu önüne sloganlar eşliğinde yürüyen binlerce kişi burada ABD bayrağını ateşe verdi.

Polis ekipleri konsolosluk binası önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.

TRUMP'IN TEHDİT ETTİĞİ KÜBA'DA BİNLERCE KİŞİ TEK SES OLDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'dan sonra yönünü çevirdiği Küba'da binlerce kişi "Emperyalizme geçit yok" sloganları eşliğinde protesto gösterileri düzenledi.

Başkent Havana'da düzenlenen gösterilere Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel de destek verdi.

İTALYA'DA ABD PROTESTOLARI

İtalya'nın Milano ve Napoli kentlerinde de Venezuela'ya yönelik operasyonları nedeniyle ABD'ye karşı protesto gösterileri düzenlendi.

Görüntü: Anadolu Ajansı - Milano (3 Ocak 2026)

Protestolarda “Maduro’ya özgürlük”, “Venezuela’ya özgürlük” ve “Birleşen halk asla yenilmez” sloganları atılırken, Venezuela başta olmak üzere çeşitli Latin Amerika ülkelerinin bayrakları taşındı.