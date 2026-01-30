Maduro'nun da tutulduğu hapishanede firar girişimi: ABD'yi sarsan suikastçıyı FBI kılığında kaçırmaya çalıştı

ABD'de, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanı kılığına giren bir kişinin, hapisten bir tutukluyu kaçırmaya çalıştığı bildirildi.

SAHTE FBI AJANI GÖZALTI MERKEZİNE GELDİ

Minnesota eyaletinden Mark Anderson olduğu belirtilen şahıs, 28 Ocak günü New York Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne gelerek FBI ajanı olduğunu iddia etti. Anderson, tutuklu Luigi Mangione'nin serbest bırakılması için bir mahkeme emri bulunduğunu öne sürdü.

ÇANTASINDA SİLAHLAR OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Yetkilileri kandırma girişimi nedeniyle gözaltına alınan Anderson'ın, kimlik sorulduğunda Minnesota ehliyetini gösterdiği ve hazırladığı çok sayıda belgeyi görevlilere verdiği kaydedildi. Savcılık dosyasına göre Anderson, çantasında silahlar, bir barbekü çatalı ve pizza kesici alet bulunduğunu da söyledi.

MANGIONE'NİN THOMPSON SUİKASTI

Luigi Mangione, 4 Aralık 2024'te New York'ta UnitedHealthcare şirketinin CEO'su Brian Thompson'ı öldürmekle suçlanıyordu. Saldırıda Thompson hayatını kaybetmişti. Mangione'nin üzerinden, 3D yazıcıyla yapılmış bir "hayalet silah", susturucu ve sağlık sigorta şirketi hakkında yazılmış 3 sayfalık bir metin çıkmıştı.

Maduro kaçırılırken Çin ne yaptı!

GİRİŞİM MAHKEME DURUŞMASI ÖNCESİ YAPILDI

Kaçırma girişimi, Mangione'nin mahkemeye çıkarılacağı tarihten sadece iki gün önce gerçekleşti.

Maduro döneminde kapatmıştı! Trump: Venezuela hava sahasını açacağız

AYNI MERKEZDE MADURO DA TUTULUYOR

Olayın yaşandığı Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde, ABD'nin yargılamak üzere getirdiği Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores de tutuluyor.