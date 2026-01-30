Maduro'nun da tutulduğu hapishanede firar girişimi: ABD'yi sarsan suikastçıyı FBI kılığında kaçırmaya çalıştı

Maduro'nun da tutulduğu hapishanede firar girişimi: ABD'yi sarsan suikastçıyı FBI kılığında kaçırmaya çalıştı
Yayınlanma:
ABD'de, FBI ajanı gibi davranan bir kişinin, bir sağlık sigorta şirketi CEO'sunu öldürmekle yargılanan Luigi Mangione’yi hapisten kaçırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Olay, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da tutulduğu gözaltı merkezinde gerçekleşti.

ABD'de, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanı kılığına giren bir kişinin, hapisten bir tutukluyu kaçırmaya çalıştığı bildirildi.

SAHTE FBI AJANI GÖZALTI MERKEZİNE GELDİ

Minnesota eyaletinden Mark Anderson olduğu belirtilen şahıs, 28 Ocak günü New York Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne gelerek FBI ajanı olduğunu iddia etti. Anderson, tutuklu Luigi Mangione'nin serbest bırakılması için bir mahkeme emri bulunduğunu öne sürdü.

ÇANTASINDA SİLAHLAR OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Yetkilileri kandırma girişimi nedeniyle gözaltına alınan Anderson'ın, kimlik sorulduğunda Minnesota ehliyetini gösterdiği ve hazırladığı çok sayıda belgeyi görevlilere verdiği kaydedildi. Savcılık dosyasına göre Anderson, çantasında silahlar, bir barbekü çatalı ve pizza kesici alet bulunduğunu da söyledi.

MANGIONE'NİN THOMPSON SUİKASTI

Luigi Mangione, 4 Aralık 2024'te New York'ta UnitedHealthcare şirketinin CEO'su Brian Thompson'ı öldürmekle suçlanıyordu. Saldırıda Thompson hayatını kaybetmişti. Mangione'nin üzerinden, 3D yazıcıyla yapılmış bir "hayalet silah", susturucu ve sağlık sigorta şirketi hakkında yazılmış 3 sayfalık bir metin çıkmıştı.

Maduro kaçırılırken Çin ne yaptı!Maduro kaçırılırken Çin ne yaptı!

GİRİŞİM MAHKEME DURUŞMASI ÖNCESİ YAPILDI

Kaçırma girişimi, Mangione'nin mahkemeye çıkarılacağı tarihten sadece iki gün önce gerçekleşti.

Maduro döneminde kapatmıştı! Trump: Venezuela hava sahasını açacağızMaduro döneminde kapatmıştı! Trump: Venezuela hava sahasını açacağız

AYNI MERKEZDE MADURO DA TUTULUYOR

Olayın yaşandığı Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde, ABD'nin yargılamak üzere getirdiği Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores de tutuluyor.

Kaynak:AA

İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Dünya
Son Dakika | ABD'den İran'a tehdit mesajı! "Anlaşma olmazsa Trump'ın dediği olur"
Son Dakika | ABD'den İran'a tehdit mesajı! "Anlaşma olmazsa Trump'ın dediği olur"
Maduro döneminde kapatmıştı! Trump: Venezuela hava sahasını açacağız
Maduro döneminde kapatmıştı! Trump: Venezuela hava sahasını açacağız