Maduro Trump'a zeytin dalı uzattı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Trump'a çağrıda bulunarak “ABD'den Venezuela ile kim görüşmek isterse, yüz yüze hiçbir sorun olmadan diyalog kuracağız” dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maduro, Trump'ın kendisiyle ilgili, “Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz, onlar konuşmak istiyorlar” sözlerine değindi.

Trump ile diyaloğa hazır olduğunu söyleyen Maduro, “Bu ülke barış içindedir, barış içinde olmaya devam edecek ve ABD'den Venezuela ile kim görüşmek isterse, yüz yüze hiçbir sorun olmadan diyalog kuracak. Konuşmak isteyen herkes bizi burada bulacaktır. Sözünün arkasında duran, dürüst bir halkla karşılaşacaktır. Ancak 50 bin askerle yıkıcı bir planla gelen herkes, tüm şehirde bir savaşla karşı karşıya kalır” açıklamasında bulundu.

MADURO'DAN TRUMP'A 'BARIŞ' ÇAĞRISI

Maduro, Trump'a ‘barış’ çağrısında bulunarak, "Burada izin verilmeyen tek şey Venezuela'nın Hristiyan halkının bombalanması ve katledilmesidir. Buna asla izin verilmez. Diyalog, bunu İngilizce söyledim ve her zaman tekrarlıyorum. İngilizce nasıl denir? 'Yes to peace; no to war. Never, never war' savaşa hayır, diyalog, diyalog” diye konuştu.

"ONU PROVOKE EDİYORLAR”

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalede bulunması halinde Trump'ın siyasi kariyerinin sona ereceğini öne süren Maduro, “Bu, onun liderliğinin ve isminin siyasi olarak sonu olur. Onu kışkırtıyorlar ve provoke ediyorlar” dedi.

"HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ"

Maduro, ABD'nin ülkesini hedef alan muhtemel bir askeri müdahalesini göz ardı etmediklerini de söyleyerek, askeri birliklerin her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu ifade etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

