Maduro CIA'nin amacını açıkladı: 'Boyun eğmeyiz' çıkışı

Maduro CIA'nin amacını açıkladı: 'Boyun eğmeyiz' çıkışı
Yayınlanma:
Maduro, Trump'ın ABD Merkezi Haberalma Teşkilatını (CIA) Venezuela'ya rejim değişikliği amacıyla gönderdiğini öne sürdü. CIA'in son 26 yıldır Venezuela'ya karşı "komplo kurduğunu" öne süren Maduro, Latin Amerika'daki tüm darbelerin arkasında da bu istihbarat teşkilatının bulunduğunu söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Başkent Caracas'ta düzenlenen "Ulusal Aşçılar Kongresi" etkinliğinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle CIA'ye Venezuela'da operasyon yapma yetkisi vermesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Maduro, Washington'un Venezuela'da "kaba ve açık şekilde" rejim değişikliği yapmaya çalıştığını öne sürerek "CIA, Venezuela'ya rejim değişikliği için gönderildi. CIA'in kurulduğu tarihten bu yana hiçbir hükümet, bu kuruma açıkça ülkeleri öldürme, devirmeye ya da yok etmeye yönelik talimat verdiğini söylememişti" dedi.

Trump infazları savunmuştu: Maduro ABD’nin asıl amacını açıkladıTrump infazları savunmuştu: Maduro ABD’nin asıl amacını açıkladı

ABD saldırmakla tehdit etmişti: Maduro’nun mektubu ortaya çıktı!ABD saldırmakla tehdit etmişti: Maduro’nun mektubu ortaya çıktı!

"TÜM DARBELERİN ARKASINDA DA BU İSTİHBARAT TEŞKİLATININ BULUNUYOR"

CIA'in son 26 yıldır Venezuela'ya karşı "komplo kurduğunu" belirten Maduro, Latin Amerika'daki tüm darbelerin arkasında da bu istihbarat teşkilatının bulunduğunu iddia etti.

maduro.jpg

ABD’yi Venezuela'da rejim değişikliği planları yaptığını söyleyen Maduro, "Tarihimizde ilk kez bir ABD hükümeti, başka bir ülkeye saldırmak için yetki ve emir verdiğini açıkça söylüyor. Onlar psikolojik savaşlarıyla halkı korkutmak, bölmek, moralini bozmak ve ülkemize zarar vermek istiyorlar. Ancak halkımız kararlılıkla birlik içinde duruyor. Entrikacılara, emperyalistlere ve onların tüm medya kuruluşlarına, internet sitelerine ve ajanslarına kötü bir haberim var: Devrimin siyasi ve askeri liderliği olarak, vatanımızı savunmak için hiç olmadığı kadar birleşmiş durumdayız" dedi.

NEDENİNİ BÖYLE AÇIKLADI

6,2 milyon vatandaşın Ulusal Entegre Savunma Sistemi’nin bir parçası olarak görev yaptığını ve hiçbir tehdide boyun eğmeyeceklerini söyleyen Maduro, ABD’nin kendi ülkesinde güvenliği sağlamaktansa başka ülkelerin iç işlerine karıştığını savunarak, "Eğer Venezuela petrol, gaz, altın, toprak ve su bakımından böylesine büyük bir zenginliğe sahip olmasaydı, emperyalistler ülkemize dönüp bakmazdı bile" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Dünya
Filipinler'de deprem kabusu bitmiyor: Bir haftada üçüncü büyük deprem
Filipinler'de deprem kabusu bitmiyor: Bir haftada üçüncü büyük deprem
Trump'ın eski danışmanı 18 suçtan yargılanacak
Trump'ın eski danışmanı 18 suçtan yargılanacak