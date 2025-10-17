Maduro CIA'nin amacını açıkladı: 'Boyun eğmeyiz' çıkışı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Başkent Caracas'ta düzenlenen "Ulusal Aşçılar Kongresi" etkinliğinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle CIA'ye Venezuela'da operasyon yapma yetkisi vermesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Maduro, Washington'un Venezuela'da "kaba ve açık şekilde" rejim değişikliği yapmaya çalıştığını öne sürerek "CIA, Venezuela'ya rejim değişikliği için gönderildi. CIA'in kurulduğu tarihten bu yana hiçbir hükümet, bu kuruma açıkça ülkeleri öldürme, devirmeye ya da yok etmeye yönelik talimat verdiğini söylememişti" dedi.

"TÜM DARBELERİN ARKASINDA DA BU İSTİHBARAT TEŞKİLATININ BULUNUYOR"

CIA'in son 26 yıldır Venezuela'ya karşı "komplo kurduğunu" belirten Maduro, Latin Amerika'daki tüm darbelerin arkasında da bu istihbarat teşkilatının bulunduğunu iddia etti.

ABD’yi Venezuela'da rejim değişikliği planları yaptığını söyleyen Maduro, "Tarihimizde ilk kez bir ABD hükümeti, başka bir ülkeye saldırmak için yetki ve emir verdiğini açıkça söylüyor. Onlar psikolojik savaşlarıyla halkı korkutmak, bölmek, moralini bozmak ve ülkemize zarar vermek istiyorlar. Ancak halkımız kararlılıkla birlik içinde duruyor. Entrikacılara, emperyalistlere ve onların tüm medya kuruluşlarına, internet sitelerine ve ajanslarına kötü bir haberim var: Devrimin siyasi ve askeri liderliği olarak, vatanımızı savunmak için hiç olmadığı kadar birleşmiş durumdayız" dedi.

NEDENİNİ BÖYLE AÇIKLADI

6,2 milyon vatandaşın Ulusal Entegre Savunma Sistemi’nin bir parçası olarak görev yaptığını ve hiçbir tehdide boyun eğmeyeceklerini söyleyen Maduro, ABD’nin kendi ülkesinde güvenliği sağlamaktansa başka ülkelerin iç işlerine karıştığını savunarak, "Eğer Venezuela petrol, gaz, altın, toprak ve su bakımından böylesine büyük bir zenginliğe sahip olmasaydı, emperyalistler ülkemize dönüp bakmazdı bile" ifadelerini kullandı.