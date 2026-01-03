Maduro 43 gün önce Trump'a bunları söylemiş: 2026 'meydan okuma' yılı olacak

Yayınlanma:
ABD Başkanı Trump, Venezuela’ya yönelik geniş çaplı bir askeri operasyonun başarıyla tamamlandığını açıklayarak Devlet Başkanı Maduro ve eşinin ele geçirilip ülke dışına çıkarıldığını duyurdu. Olay, uluslararası tepkilere yol açarken, Maduro’nun Trump ile yaptığı 21 Kasım 2025 tarihli telefon görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Maduro, "2026 'meydan okuma' yılı olacak" dediği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik geniş kapsamlı bir askeri operasyonun başarıyla tamamlandığını, Nicolas Maduro ve eşinin ele geçirilerek ülke dışına çıkarıldığını duyurdu. ABD'nin Venezuela'ya karşı düzenlediği saldırılara ilişkin ise birçok ülkeden tepki geldi.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarına ilişkin bir video ortaya çıktı.

"2026 'MEYDAN OKUMA' YILI OLACAK"

Videoda Maduro, 21 Kasım 2025'te Trump ile bir telefon görüşmesi yaptığını, bu görüşmenin 10 dakika sürdüğünü belirtti. Maduro, "Daha önce de söylediğim gibi çok saygılı ve dostane bir görüşmeydi. Görüşmede sonra değişimler ve atılan sonraki adımlar maalesef hoş değildi. Her şeyi Allah'a havale ediyorum. 2026 yılı için ki ben bu yılı 'Muazzam Meydan Okumalar Yılı' olarak adlandırıyorum" dedi.

Maduro, ayrıca başına 50 milyon dolar ödül koyulmasının ve Trump'ın 'günlerin sayılı' açıklamasının ardından dans ederken görüntü verdiği ifade edilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

