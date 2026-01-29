Maaşının 300 katı hesabına yatan işçi sözünü tutmadı

Maaşının 300 katı hesabına yatan işçi sözünü tutmadı
Yayınlanma:
Şilili gıda şirketi Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile’de çalışan bir ofis asistanı, Mayıs 2022’de hesabına maaşının 330 katı yatırıldıktan sonra istifa etti. Eski patronuyla davalık olan çalışan suçlu bulunmadı; parayı geri ödemeyecek.

Normalde maaşı 25 bin 232 TL (500 bin Peso) olan işçi, bir sabah uyandığında hesabında 8 milyon 326 bin 840 TL (165 milyon Peso) olduğunu gördü. Şirket kayıtlarında bu tutarın “hatalı ödeme” olarak geçtiği, transferin şirket içindeki bir işlem yanlışı sonucu gerçekleştiği öne sürüldü.

“İADE EDECEĞİM” DEDİ, ÜÇ GÜN SONRA İŞİ BIRAKTI

Şirketin iddiasına göre çalışan, ilk aşamada parayı geri iade edeceğini söyledi. Ancak bu konuşmadan kısa süre sonra, yalnızca 3 gün içinde istifasını vererek işten ayrıldı. Bu hamle, tartışmayı büyütürken olay kısa sürede mahkemeye taşındı.

cial-maas.webp

HIRSIZLIK SUÇLAMASIYLA MAHKEMELİK OLDU

Şirket tarafından hırsızlıkla suçlanan çalışan hakkında para cezası ve 540 gün hapis cezası talep edildi. Dosya, yaklaşık 3 yıl boyunca mahkemede görüldü; taraflar, paranın “yanlışlıkla mı yatırıldığı” yoksa “kasıtlı olarak alıkonup alıkonmadığı” sorusu etrafında karşı karşıya geldi.

MAHKEMEDEN KRİTİK KARAR: “ÇALIŞAN HIRSIZLIK YAPMADI”

Davanın sonunda Santiago'lu hâkim, çalışanın hırsızlık yaptığına hükmetmedi. Mahkeme, paranın hesaba geçmesini işveren kaynaklı bir hata olarak değerlendirdi. Böylece çalışan, suçlu bulunmadı ve ödeme, ceza davası kapsamında “hırsızlık” sayılmadı.

ŞİRKET GERİ ADIM ATMIYOR: “İTİRAZ EDECEĞİZ”

Hatalı ödeme yapan şirket ise kararı kabul etmediğini açıkladı. Mahkeme sonucuna itiraz edeceğini söyleyen şirket, parayı geri almak için hukuki yolları sürdüreceğini belirtti.

Kaynak:The Sun

500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Dünya
Ülkesi alev alev yanarken sahnede şarkı söyledi! Arjantin Devlet Başkanı Milei'ye tepki yağıyor
Ülkesi alev alev yanarken sahnede şarkı söyledi! Arjantin Devlet Başkanı Milei'ye tepki yağıyor
Gazze’ye ölüm yağdıran İsrail’den skandal talep: İnsani yardımlar azaltılsın
Gazze’ye ölüm yağdıran İsrail’den skandal talep: İnsani yardımlar azaltılsın
Uluslararası raporda çarpıcı iddia: Rusya iş vaadiyle getirdiği göçmenleri zorla savaşa sürüyor
Uluslararası raporda çarpıcı iddia: Rusya iş vaadiyle getirdiği göçmenleri zorla savaşa sürüyor