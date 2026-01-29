Normalde maaşı 25 bin 232 TL (500 bin Peso) olan işçi, bir sabah uyandığında hesabında 8 milyon 326 bin 840 TL (165 milyon Peso) olduğunu gördü. Şirket kayıtlarında bu tutarın “hatalı ödeme” olarak geçtiği, transferin şirket içindeki bir işlem yanlışı sonucu gerçekleştiği öne sürüldü.

“İADE EDECEĞİM” DEDİ, ÜÇ GÜN SONRA İŞİ BIRAKTI

Şirketin iddiasına göre çalışan, ilk aşamada parayı geri iade edeceğini söyledi. Ancak bu konuşmadan kısa süre sonra, yalnızca 3 gün içinde istifasını vererek işten ayrıldı. Bu hamle, tartışmayı büyütürken olay kısa sürede mahkemeye taşındı.

HIRSIZLIK SUÇLAMASIYLA MAHKEMELİK OLDU

Şirket tarafından hırsızlıkla suçlanan çalışan hakkında para cezası ve 540 gün hapis cezası talep edildi. Dosya, yaklaşık 3 yıl boyunca mahkemede görüldü; taraflar, paranın “yanlışlıkla mı yatırıldığı” yoksa “kasıtlı olarak alıkonup alıkonmadığı” sorusu etrafında karşı karşıya geldi.

MAHKEMEDEN KRİTİK KARAR: “ÇALIŞAN HIRSIZLIK YAPMADI”

Davanın sonunda Santiago'lu hâkim, çalışanın hırsızlık yaptığına hükmetmedi. Mahkeme, paranın hesaba geçmesini işveren kaynaklı bir hata olarak değerlendirdi. Böylece çalışan, suçlu bulunmadı ve ödeme, ceza davası kapsamında “hırsızlık” sayılmadı.

ŞİRKET GERİ ADIM ATMIYOR: “İTİRAZ EDECEĞİZ”

Hatalı ödeme yapan şirket ise kararı kabul etmediğini açıkladı. Mahkeme sonucuna itiraz edeceğini söyleyen şirket, parayı geri almak için hukuki yolları sürdüreceğini belirtti.