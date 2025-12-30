Lazkiye'de çetelerden Alevi mahallelerine baskın! Birçok mülk tahrip edildi

Yayınlanma:
Suriye’de son zamanlarda Alevilerin, HTŞ yönetiminin insan hakkı ihlallerine karşı çıkmasıyla artan gerilimin ardından bu gece Alevi mahallelerine yine saldırılar düzenlendi. Şam yönetimi yatıştırmak için güç yollarken mahalle baskınlarında gruplar tarafından birçok mülke zarar verildi.

Suriye’nin kıyı kenti Lazkiye’de başlayan gerilim ve Alevilere yönelik saldırıların ardından HTŞ yönetimine bağlı olduğu iddia edilen gruplar, Alevilerin yaşadığı mahallelere baskın düzenledi. Yine iddiaya göre Şam yönetimi gerginlikleri bastırmak için bölgeye güç yolladı. Bölgeden gelen henüz doğrulanmamış görüntülerde de yüzlerce kişinin mahalledeki dükkanlara saldırdığı görülüyor.

ALEVİ MAHALLELERİNE SALDIRI

Yerel basın, grupların mezhepçi sloganlar atarak ve mülklere zarar vererek yerleşim bölgelerine girdiğini bildirdi. Haberlerde, Al-Ziraa mahallesinde dükkanların vitrinlerinin kırıldığı, diğer Alevi bölgelerinde ise araçların camlarının kırıldığı da eklendi.

HTŞ YÖNETİMİ’NDEN YATIŞTIRMAK İÇİN GÜÇ GÖNDERDİK İDDİASI

Suriye devlet medyası daha sonra, düzeni sağlamak ve kaos yaratma girişimlerine karşı koymak için Lazkiye'nin ana caddelerine iç güvenlik devriyeleri konuşlandırıldığını öne sürdü.

YÜKSEK ALEVİ İSLAM KONSEYİ’NDEN UYARI

Irak merkezli Shafaq News’ün haberine göre ise Yüksek Alevi İslam Konseyi Başkanı Şeyh Gazal Gazal, Suriye halkının karşı karşıya olduğu “en tehlikeli tuzak” olarak nitelendirdiği iç savaşa sürüklenmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

HTŞ YÖNETİME GELİR GELMEZ ALEVİLERE SALDIRMIŞTI

Alevi nüfusun yoğun olduğu Akdeniz liman kenti Lazkiye’de, geçen yılki siyasi geçişin ardından HTŞ yönetimine bağlı güçler tarafından sivillere karşı yürütülen katliam ve insan hakkı ihlalleri yaşanmıştı. Suriye'nin kıyı bölgelerinde güvenlik durumunun istikrarsızlaşmasıyla son aylarda gerginlik yeniden tırmandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

