Kuzey Kore Japon Denizi’ne doğru balistik füze fırlattı
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne doğru balistik füze fırlattığını duyurdu.
KUZEY KORE'DEN BÖLGEYİ HAREKETLENDİREN HAMLE
Yonhap ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore füze denemesi yaptı.
Buna göre yerel saatle 08.00 sularında Japon Denizi yönüne balistik füze fırlatıldı.
'MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGENİN DIŞINA DÜŞTÜ'
Japonya Savunma Bakanlığı da füzenin ulusal Münhasır Ekonomik Bölgenin dışına düştüğünün tahmin edildiğini açıkladı.
Pyongyang yönetimi, Japon Denizi bölgesi yönüne son balistik füze denemesini 7 Kasım'da gerçekleştirmişti.
