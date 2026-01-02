Müslüman Mamdani Kur'an'a el basarak yemin etti: İsrail rahatsız oldu!

Müslüman Mamdani Kur'an'a el basarak yemin etti: İsrail rahatsız oldu!
Yayınlanma:
İsrail Dışişleri Bakanlığı, bugün halka açık törenle Kur'an'a el basarak yemin eden Filistin aktivisti sosyalist New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi Yahudi karşıtlığıyla suçladı. Dışişleri Bakanı, Mamdani'nin ilk günden 'gerçek yüzünü' gösterdiğini iddia etti.

İsrail yönetimi, Kasım ayında New York eyaletinde yapılan seçim sürecinde Müslüman ve sosyalist kimlikli Zohran Mamdani’nin rakibi Andrew Cuomo’yu açık biçimde desteklemiş, Mamdani’nin adaylığına karşı kamuoyunda yoğun bir kampanya yürütmüştü.

New York’un ilk Müslüman belediye başkanı olan Mamdani, seçim sürecinde yaptığı açıklamalarda, diğer adayların aksine ilk yurtdışı ziyaretini İsrail’e yapmayacağını, New York’ta kalarak kentin sakinlerine hizmet edeceğini belirtmişti. Mamdani ayrıca, Gazze’ye yönelik saldırılar nedeniyle “insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları” işlediği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun New York’a gelmesi halinde tutuklatılması gerektiğini savunmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, bugün halka açık törende Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin eden ve görevine başlayan New York Belediye Başkanı Mamdani'yi Yahudi karşıtlığıyla suçladı.

Mamdani ayağının tozuyla selefinin İsrail kararnamalerini iptal ettiMamdani ayağının tozuyla selefinin İsrail kararnamalerini iptal etti

Göreve gelen ilk Müslüman ve sosyalist oldu: Mamdani yeminini etti göreve başladıGöreve gelen ilk Müslüman ve sosyalist oldu: Mamdani yeminini etti göreve başladı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X hesabından yaptığı açıklamada, bugün göreve başlayan Mamdani'nin bir önceki Belediye Başkanı Eric Adams'ın aldığı kararları iptal etmesini eleştirdi.

Mamdani'nin ilk günden gerçek yüzünü gösterdiğini savunan İsrail Dışişleri Bakanlığı, "bunun liderlik olmadığını, bunun yangına Yahudi karşıtlığı benzin dökmek olduğunu" ileri sürdü.

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani, görevinin ilk gününde kentin önceki Belediye Başkanı Eric Adams'ın İsrail'e destek amacıyla imzaladığı kararnamelerin bir kısmını iptal etmişti.

İptal edilen kararnameler arasında, kentteki kurumların İsrail'i boykot etmesini veya İsrail'den yatırımlarını çekmesini yasaklayan kararname ile Adams'ın Haziran 2025'te imzaladığı Yahudi karşıtlığı (antisemitizm) kavramının İsrail'e yönelik belirli türden eleştirileri kapsayacak şekilde genişletilmesini öngören kararnameler de yer almıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

