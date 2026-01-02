Mamdani ayağının tozuyla selefinin İsrail kararnamalerini iptal etti

Yayınlanma:
New York'un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani, göreve gelir gelmez selefi Eric Adams'ın İsrail'e destek veren kararnamalerinin bir kısmını iptal etti.

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, perşembe günü yemin ederek göreve başladı. Mamdani'nin göreve başlar başlamaz ilk icraati önceki Belediye Başkanı Eric Adams'ın İsrail'e destek amacıyla imzaladığı kararnamelerin bir kısmını iptal etti.

GÖREVE GELİR GELMEZ SELEFİNİN KARARNAMELERİNİ İPTAL ETTİ

The New York Times gazetesinin haberine göre; önceki dönemde atılan bazı adımlara karşı tedbir alan Mamdani, imzaladığı kararnameyle, Adams'ın yolsuzlukla suçlandığı Eylül 2024'ten itibaren yürürlüğe koyduğu tüm kararnamelerini geçersiz kıldı.

yeni-proje-66.jpg
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani

İptal edilen kararnameler arasında Adams'ın, yetkisini İsrail'e destek verme amacıyla kullandığı kararlar da bulunuyor.

Bunlar arasında geçen ay imzalanan bir kararname, kentteki kurumların İsrail'i boykot etmesini veya İsrail'den yatırımlarını çekmesini yasaklıyordu.

Adams'ın Haziran 2025'te imzaladığı bir diğer kararname ise Yahudi karşıtlığı (antisemitizm) kavramının İsrail'e yönelik belirli türden eleştirileri kapsayacak şekilde genişletilmesini öngörüyordu.

Kaynak:AA

