Kremlin’den kritik açıklama: Putin Zelenski ile görüşmeye hazır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında yapılması planlanan görüşmeye ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Lavrov, Putin’in Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti. Lavrov, ayrıca Avrupalı liderleri geçtiğimiz hafta Alaska'da yapılan ABD-Rusya zirvesinde Ukrayna'da olası bir barış anlaşması konusunda kaydedildiğini söylediği ilerlemeyi baltalamaya çalışmakla suçladı.

Kiev'in Avrupalı müttefiklerinin, odağı Rusya'nın savaşın "temel nedenleri" olarak isimlendirdiği meseleleri çözmekten uzaklaştırmaya çalıştıklarını ileri sürerek "Rusya güvenlik garantileri için her zaman dürüstçe konuşmaya hazırdı" sözlerini sarf etti. Lavrov, Rusya'nın 2022 yılında İstanbul’da Ukrayna ile yaptığı görüşmelerde ortaya koyduğu güvenlik garantileri taslağından farklı herhangi bir fikrin kendileri için masada olmadığını ifade etti.

“İKİLİ VEYA ÜÇLÜ LİDERLER TOPLANTISI YAPILABİLİR”

Zelenski ise, Putin ile yapacağı görüşme hakkında açıklamada bulunarak Ukraynalı lider görüşmenin Türkiye, İsviçre ya da Avusturya'da olabileceğini ifade etti ve "7 ila 10 gün içinde güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varılmasını istiyoruz. Ardından ikili veya üçlü liderler toplantısı yapılabilir" sözlerini sarf etti.

