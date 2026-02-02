Kosta Rika’nın yeni devlet başkanı belli oldu!

Kosta Rika’da devlet başkanlığına seçilen isim belli oldu. Geçtiğimiz gün yapılan seçimleri, iktidardaki Egemen Halk Partisi'nin adayı Laura Fernandez kazandı.

Orta Amerika ülkesi olan Kosta Rika'da, geçtiğimiz gün devlet başkanlığı seçimleri gerçekleşti. Yapılan seçimleri, iktidarda bulunan Egemen Halk Partisi’nin adayı Laura Fernandez kazandı.

OYLARIN YÜZDE 48,94’ÜNÜ ALDI!

Seçimde kullanılan oyların yüzde 88’inin sayıldığı sonuçlara göre, mevcut Devlet Başkanı Rodrigo Chaves'in siyasi varisi ve eski özel kalem müdürü olan Fernandes’in, oyların yüzde 48,94’ünü aldığı ifade edildi. Rakibi Alvaro Ramos ise yüzde 33,02’de kaldı.

SOKAKLARDA KUTLAMA YAPTILAR!

France 24’in aktardığına göre, ilk sonuçların açıklanmasıyla birlikte Fernandes’in Egemen Halk Partisi taraftarları ülke genelinde sokaklara çıkarak mavi, kırmızı ve beyaz çizgili Kosta Rika bayraklarıyla kutlamalar yaptı.

Kaynak:DHA

