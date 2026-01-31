Kongo'da maden faciası: En az 226 işçi öldü

Kongo'da maden faciası: En az 226 işçi öldü
Yayınlanma:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki bir koltan madeninde göçük meydana geldi. Faciada en az 226 işçi yaşamını yitirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kuzey-Kivu eyaletinde yer alan Masisi bölgesindeki bir koltan madeninde göçük meydana geldi. İlk bilgilere göre, en az 226 işçi yaşamını yitirdi.

Rubaya kentinde birkaç gündür süren yoğun yağışlar sırasında madenin yer altı kuyularında çalışan işçiler göçüğün altında kaldı. Yaralı olarak kurtarılan işçiler, acil müdahalenin ardından Goma’daki sağlık merkezlerine sevk edildi.

Afrika madenlerini geri istiyorAfrika madenlerini geri istiyor

DENETİMSİZLİK FELAKETE YOK AÇTI

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, ulaşımın güçlüğü ve madenlerin büyük ölçüde düzensiz işlemesi nedeniyle oldukça zor ilerlediği belirtildi. Uzmanlar, Masisi’deki madencilik faaliyetlerinin denetimsiz ve güvenlik önlemlerinin yetersiz olmasının, bu tür kazaların sık yaşanmasına yol açtığını belirtiyor.

2025 yılının Haziran ayında da aynı bölgede meydana gelen başka bir maden göçüğünde de 17 işçi hayatını kaybetmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Dünya
ABD Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesaplarına 'bütçe' engeli
ABD Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesaplarına 'bütçe' engeli
Mazlum Abdi Suriye kararını açıkladı! Trump telefon açmış Fransa garantör olacakmış
Mazlum Abdi Suriye kararını açıkladı! Trump telefon açmış Fransa garantör olacakmış