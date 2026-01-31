Kongo'da maden faciası: En az 226 işçi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kuzey-Kivu eyaletinde yer alan Masisi bölgesindeki bir koltan madeninde göçük meydana geldi. İlk bilgilere göre, en az 226 işçi yaşamını yitirdi.

Rubaya kentinde birkaç gündür süren yoğun yağışlar sırasında madenin yer altı kuyularında çalışan işçiler göçüğün altında kaldı. Yaralı olarak kurtarılan işçiler, acil müdahalenin ardından Goma’daki sağlık merkezlerine sevk edildi.

Afrika madenlerini geri istiyor

DENETİMSİZLİK FELAKETE YOK AÇTI

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, ulaşımın güçlüğü ve madenlerin büyük ölçüde düzensiz işlemesi nedeniyle oldukça zor ilerlediği belirtildi. Uzmanlar, Masisi’deki madencilik faaliyetlerinin denetimsiz ve güvenlik önlemlerinin yetersiz olmasının, bu tür kazaların sık yaşanmasına yol açtığını belirtiyor.

2025 yılının Haziran ayında da aynı bölgede meydana gelen başka bir maden göçüğünde de 17 işçi hayatını kaybetmişti.