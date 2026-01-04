Kong Kong’da yangın felaketi: 300 kişi tahliye edildi

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yer alan Kawloon kentinde, sabah saatlerinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderilirken yapılan çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alındı ve söndürüldü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 8 KİŞİ YARALI!

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yangın sırasında 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin ise yaralandığı tespit edildi.

300 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ!

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan açıklamada, apartmanda yaşamakta olan yaklaşık 300 kişinin, yangın nedeniyle tahliye edildiği ifade edilirken yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.









