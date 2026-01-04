Kong Kong’da yangın felaketi: 300 kişi tahliye edildi

Kong Kong’da yangın felaketi: 300 kişi tahliye edildi
Yayınlanma:
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde bir dairede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yer alan Kawloon kentinde, sabah saatlerinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderilirken yapılan çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alındı ve söndürüldü.

hong-kongda-yangin-1-olu-8-yarali-1097501-325761-1.jpg

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 8 KİŞİ YARALI!

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yangın sırasında 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin ise yaralandığı tespit edildi.

Son dakika | İsviçre'deki faciada hayatını kaybedenlerden birisi de Türk vatandaşıSon dakika | İsviçre'deki faciada hayatını kaybedenlerden birisi de Türk vatandaşı

300 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ!

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan açıklamada, apartmanda yaşamakta olan yaklaşık 300 kişinin, yangın nedeniyle tahliye edildiği ifade edilirken yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.





Kaynak:DHA

İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Dünya
İsrail katliamlarına devam ediyor! Can kaybı 71 bini aştı
İsrail katliamlarına devam ediyor! Can kaybı 71 bini aştı
Son dakika | Yunanistan'da büyük kriz! Havaalanları kapatıldı: Uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi
Son dakika | Yunanistan'da büyük kriz! Havaalanları kapatıldı: Uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi