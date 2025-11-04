Kolombiya’dan Katar’a arabuluculuk teklifi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Karayipler bölgesinde devam eden askeri gerginliğin dindirilmesi için bir girişimde bulundu. Petro, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, taraflar arasında arabuluculuk yapması teklifini iletti.

'ARABULUCULUK YAPMASINI TEKLİF ETTİM’

Cumhurbaşkanı Petro, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, Doha'daki görüşmesine değinerek, "Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştüm. (ABD Başkanı Donald) Trump ile yaşanan çatışmayı yatıştırmak için ondan arabuluculuk yapmasını teklif ettim. Biz dünyada kokain ele geçirme konusunda en başarılı hükümetiz" ifadelerini kullandı.

KATAR'IN DAHA ÖNCEKİ KATKILARI HATIRLATILDI

Petro, Katar'ın daha önce de Kolombiya hükümeti ile ülkenin en büyük uyuşturucu kaçakçısı ve paramiliter grubu olan Körfez Klanı (Clan del Golfo) arasında yürütülen barış görüşmelerine sağladığı katkıyı hatırlattı ve Katar Emiri Al Sani'ye bu konuda teşekkür etti. Katar Emiri Al Sani, 21 Kasım 2024'te Kolombiya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Petro ile görüşmelerinde çok sayıda ikili anlaşmaya imza atmıştı.