Kolombiya’dan Katar’a arabuluculuk teklifi

Kolombiya’dan Katar’a arabuluculuk teklifi
Yayınlanma:
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Karayipler'deki askeri gerginliğin yatıştırılması için Katar Emiri'nden arabuluculuk yapmasını istedi. Petro, hükümetinin kokain ele geçirme konusunda dünyadaki en başarılı hükümet olduğunu da vurguladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Karayipler bölgesinde devam eden askeri gerginliğin dindirilmesi için bir girişimde bulundu. Petro, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, taraflar arasında arabuluculuk yapması teklifini iletti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ABD’ye uyarı: Venezuela’ya yönelik operasyonun bölgesel sonuçları olurKolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ABD’ye uyarı: Venezuela’ya yönelik operasyonun bölgesel sonuçları olur

'ARABULUCULUK YAPMASINI TEKLİF ETTİM’

Cumhurbaşkanı Petro, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, Doha'daki görüşmesine değinerek, "Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştüm. (ABD Başkanı Donald) Trump ile yaşanan çatışmayı yatıştırmak için ondan arabuluculuk yapmasını teklif ettim. Biz dünyada kokain ele geçirme konusunda en başarılı hükümetiz" ifadelerini kullandı.

Kolombiya’dan ABD’ye tepki: Gringolar evinize dönünKolombiya’dan ABD’ye tepki: Gringolar evinize dönün

KATAR'IN DAHA ÖNCEKİ KATKILARI HATIRLATILDI

Petro, Katar'ın daha önce de Kolombiya hükümeti ile ülkenin en büyük uyuşturucu kaçakçısı ve paramiliter grubu olan Körfez Klanı (Clan del Golfo) arasında yürütülen barış görüşmelerine sağladığı katkıyı hatırlattı ve Katar Emiri Al Sani'ye bu konuda teşekkür etti. Katar Emiri Al Sani, 21 Kasım 2024'te Kolombiya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Petro ile görüşmelerinde çok sayıda ikili anlaşmaya imza atmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Dünya
Acıtan valiz
Acıtan valiz
New York seçimlerinde rekor: Sosyalist aday anketlerde önde
New York seçimlerinde rekor: Sosyalist aday anketlerde önde