'Kıyamet Saati'nde gece yarısına 85 saniye kaldı

Yayınlanma:
Atom Bilimcileri Bülteni, dünyanın yıkıma olan yakınlığını simgeleyen Kıyamet Saati'ni gece yarısına 85 saniye kalaya ayarladı. Nükleer savaş, iklim krizi ve yapay zekâ gibi varoluşsal risklerdeki artış, saatin ilerletilmesine neden oldu.

Atom Bilimcileri Bülteni, salı günü yaptığı yıllık değerlendirmede Kıyamet Saati'ni gece yarısına 85 saniye kalaya ilerletti. Bu, insanlığın küresel bir felakete şimdiye kadarki en yakın olduğu anlamına geliyor.

SAAT NEDEN İLERLETİLDİ?

Bilim adamlarından oluşan grup, kararın ardındaki başlıca riskleri nükleer savaş tehdidi, iklim krizi, biyoteknolojinin kötüye kullanımı ve kontrolsüz yapay zekâ gelişimi olarak sıraladı. Geçen yılki ayar 89 saniyeydi.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ÇÖKÜYOR

Açıklamada, uluslararası güven ve işbirliğinin çökmesinin büyük güç rekabetini hızlandırdığı ve varoluşsal riskleri azaltma çabalarını baltaladığı vurgulandı. Grup, Rusya-Ukrayna savaşı, Hindistan-Pakistan gerilimi ve İran'ın nükleer kapasitesine dair endişeleri örnek gösterdi. Bilim ve Güvenlik Kurulu Başkanı Daniel Holz, “dünya biz ve onlar şeklinde bölünürse, sıfır toplamlı bir yaklaşım ortaya çıkar ve bu da hepimizin kaybetme olasılığını artırır” ifadesini kullandı.

İKLİM KRİZİ VE FOSİL YAKITLAR ELEŞTİRİLDİ

İklim değişikliğinin yıkıcı etkileri ve ülkelerin anlamlı anlaşmalar yapamaması da saat üzerindeki baskıyı artıran faktörler arasında. Grup, özellikle Donald Trump'ın fosil yakıtları teşvik etme ve yenilenebilir enerjiyi engelleme çabalarını eleştirdi.

SAAT GERİ ALINABİLİR Mİ?

1947'den beri insanlığın kendi kendini yok etme tehlikesini sembolize eden saat, Soğuk Savaş'ın sonunda gece yarısına 17 dakika kalaya çekilmişti. Grup, liderlerin varoluşsal riskleri ele almak için birlikte çalışması durumunda saatin geri alınabileceğini belirtti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

