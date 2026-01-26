Çin'in 'kara kutusu' açıldı mı? Nükleer programın teknik detayları ABD'ye sızdırıldı iddiası

Wall Street Journal'ın (WSJ) üst düzey komutanlara yapılan kapalı bilgilendirme toplantılarına katılan kaynaklara dayandırdığı habere göre; Çin ordusunun tepe ismi Cang Youşia'nın, ülkenin askeri ve sivil nükleer programlarına dair teknik ve stratejik bilgileri ABD'ye ilettiği iddia ediliyor. WSJ, bu durumun ülkenin ulusal güvenliğinde ciddi bir açık oluşturduğunu kaydetti.

Söz konusu kritik bulguların, Çin Ulusal Nükleer Şirketi'nin (CNNC) eski Genel Müdürü Gu Jun hakkında yürütülen soruşturma sırasında tespit edildiği belirtildi. Çin Komünist Partisi disiplin organları, Gu hakkında 19 Ocak'ta resmi soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

TERFİ VE BAKANLIK KOLTUĞU İÇİN 'RÜŞVET TARİFESİ'

Şi Cinping'in en güvendiği isimlerden biri olan Cang Youşia'ya yöneltilen suçlamalar casuslukla sınırlı kalmadı. Soruşturma dosyasına giren iddialara göre Cang, uzun yıllar başında bulunduğu Donanım Geliştirme Dairesi döneminde, terfi ve kritik görevlendirmeleri rüşvet karşılığında gerçekleştirdi.

Dosyada yer alan en dikkat çekici detay ise eski Savunma Bakanı Li Shangfu ile ilgili. Cang'ın, Li Shangfu'nun Savunma Bakanı olarak atanmasını yüksek meblağlar karşılığında sağladığı öne sürülüyor. Hatırlanacağı üzere Li Shangfu, 2023 yılında kamuoyundan bir süre kaybolmuş, ardından görevden alınarak hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı.

Cang'ın ayrıca ordu donatımı ve savunma sanayisindeki yetkilerini kullanarak ordu içinde kendi nüfuz ağlarını ve siyasi hiziplerini oluşturduğu iddiaları da kayıtlara geçti.

GENELKURMAY BAŞKANI DA LİSTEDE

Pekin'deki soruşturma dalgası Genelkurmay karargahına da sıçradı. Cang ile birlikte Genelkurmay Başkanı Liu Zhenli'nin de benzer suçlamalarla soruşturulduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında her iki isme yakınlığıyla bilinen bazı üst rütbeli subayların telefonlarına el konuldu. Bu gelişme, soruşturmanın askeri kadro içinde daha geniş bir alana yayılacağının işareti olarak yorumlandı.

BABADAN KALAN 'GÜVEN' İLİŞKİSİ SORGULANIYOR

Hakkında ağır suçlamalar bulunan Orgeneral Cang Youşia, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e en yakın isimlerin başında geliyordu. İki ismin yakınlığı, Çin iç savaşı dönemine ve babalarının dostluğuna dayanıyor. Her ikisi de Şaanşi eyaletinden olan babaları, Mao Zedong liderliğindeki komünist güçlerde birlikte üst düzey görevler üstlenmişti. Bu tarihsel bağ, Cang'ı uzun yıllar Şi'nin "dokunulmaz" ve en güvendiği askerlerinden biri konumuna taşımıştı.

Son dakika | Trump'tan yeni Grönland açıklaması: Biz almazsak Rusya veya Çin alacak!

2011 yılında orgeneralliğe yükselen Cang, Şi'nin iktidara gelmesiyle birlikte ordunun silahlanma ve modernizasyon sürecinde kilit rol oynadı. Cang aynı zamanda, ordunun yönetimini elinde tutan 7 üyeli Merkezi Askeri Komisyon'un başkan yardımcılığı ve ÇKP'nin en üst karar organı olan 24 kişilik Siyasi Büro üyeliği görevlerini yürütüyordu.

ORDUDA 'YOLSUZLUK' TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR

Çin'de son yıllarda silahlı kuvvetleri hedef alan yolsuzluk soruşturmalarındaki artış dikkat çekiyor. 2023 yılında ülkenin nükleer silahları ve uzun menzilli füzelerinden sorumlu birimi olan "Roket Kuvvetleri", 2024 yılında ise "Donanım Geliştirme Dairesi" soruşturma kapsamına alınmıştı.

Devam eden süreçte, aralarında eski savunma bakanlarının da bulunduğu çok sayıda üst düzey asker görevden alındı, partiden ihraç edildi veya yargı önüne çıkarıldı.