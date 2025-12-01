Kıbrıs Rum Kesmi'nde bacağında kramp nedeniyle hastaneye kaldırılan turistin gizlice kalbini çıkarmışlar!

Yayınlanma:
İngiltere'nen Kıbrıs Rum Kesmi'ne tatile giden İngiliz turistin hayatını kaybettiği belirtildi. Turistin ülkesine dönüşünde kalbinin yerinde olmadığı ortaya çıktı.

İngiliz çift Yvonne Graley ile Michael Graley'in Kıbrıs Rum Kesmi tatili umulmadık bir sonla tamamlandı.

The Sun'daki habere göre tatilde 76 yaşındaki Michael Gray, bacağındaki kramp nedeniyle Paralimni'deki hastaneye kaldırıldı. Ancak hastaneye gitmesinden 10 dakika sonra eşi 73 yaşındaki Yvonne Graley'e ölüm haberi verildi.

Manchester'da yaşayan Yvonne, "Doktor odadan çıktı ve 'Öldü' dedi" açıklamasını yaptı. İddiaya göre kendisine kendisine bir patolog tarafından otopsi yapıldığı da söylendi.

OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI

Ancak yaşlmı adamın cenazesi İngiltere'ye getirildiğinde yetkililer ölüm raporunda ölüm nedeninin yazmadığını gördü. Bunun üzerine Rochdale'deki adli tıp ofisinin ikinci bir otopsi yapması gerektiği belirtildi.

Ancak otopside inanılmaz bir gerçek ortaya çıktı. Yvonne, "Michael'ın kalbinin çıkarıldığını ve bu nedenle ölüm nedenini belirleyemediklerini söylediler" derken, herkesi şoke etti.

Çiftin 47 yaşındaki kızı Hayley'in "Çok öfkeliyiz ve cevaplara ihtiyacımız var" dediği de haberde yer aldı.

Temasa geçilen Kıbrıs Rum Kesmi polisi kalbinin çıkarıldığını kabul ederken, bir araştırma merkezine gönderildiğini bildirdi.

Rochdale Adli Tıp Kurumu soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

