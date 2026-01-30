Denizaltı ve denizüstü çalışmalardan karadaki operasyonlara kadar yürütülen tüm koordinasyon süreçlerinde, yüzlerce personel doğal gaz için büyük çaba harcayacak. Personelin yaşamını sürdürebilmesi de, işlerin aksaksız ilerlemesi açısından hayati önem taşıyor.

BÖLGEYE DEV ‘YÜZEN OTEL’ GELDİ

Bölgede dikkat çeken dev bir ‘yüzen otel’, İtalyan GNV filosundaki GNV Atlas, Filyos Limanı’na ulaştı.

Geminin gaz sahası çalışanlarının barınması, yeme içme ihtiyaçları için ve sosyal tesis olarak kullanılacağı öğrenildi.

İÇİNDE OTOPARKLI AVM VAR

355 kamarasıyla her odasında sıcak su ve klima sunan gemi, 2 bin yolcu ve 575 araç kapasitesine sahip. Çok sayıda yemekhanenin yanı sıra çocuk oyun alanları, otoparklı alışveriş merkezi, berber, kuaför ve spor salonu gibi sosyal alanlarla donatıldı.