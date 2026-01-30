İtalyanların yüzen oteli Sakarya’ya demirledi: İçinde otoparklı AVM var

İtalyanların yüzen oteli Sakarya’ya demirledi: İçinde otoparklı AVM var
Yayınlanma:
Güncelleme:
TPAO’nun alt şirketi TP-OTC’nin ana yükleniciliğinde yürütülen Sakarya Gaz Sahası’nda üçüncü faz çalışmaları, önce Lüksemburg merkezli denizaltı mühendislik şirketi Subsea7, ardından İtalyan Saipem ile yapılan sözleşmelerle birlikte bölgeyi küçük bir şehre dönüştürecek.

Denizaltı ve denizüstü çalışmalardan karadaki operasyonlara kadar yürütülen tüm koordinasyon süreçlerinde, yüzlerce personel doğal gaz için büyük çaba harcayacak. Personelin yaşamını sürdürebilmesi de, işlerin aksaksız ilerlemesi açısından hayati önem taşıyor.

BÖLGEYE DEV ‘YÜZEN OTEL’ GELDİ

Bölgede dikkat çeken dev bir ‘yüzen otel’, İtalyan GNV filosundaki GNV Atlas, Filyos Limanı’na ulaştı.

Geminin gaz sahası çalışanlarının barınması, yeme içme ihtiyaçları için ve sosyal tesis olarak kullanılacağı öğrenildi.

İÇİNDE OTOPARKLI AVM VAR

355 kamarasıyla her odasında sıcak su ve klima sunan gemi, 2 bin yolcu ve 575 araç kapasitesine sahip. Çok sayıda yemekhanenin yanı sıra çocuk oyun alanları, otoparklı alışveriş merkezi, berber, kuaför ve spor salonu gibi sosyal alanlarla donatıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Dünya
ABD'den Suriye ve SDG açıklaması
ABD'den Suriye ve SDG açıklaması
Trump’ın hedefinde şimdi o ülke var! Yaptırım kararnamesini imzaladı
Trump’ın hedefinde şimdi o ülke var! Yaptırım kararnamesini imzaladı