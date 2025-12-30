İsrailliler Filistinlilere sopa ve demir borularla saldırdı!

Yayınlanma:
İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün kuzeydoğusunda yer alan Mihmas beldesinde bulunan bir bedevi topluluğuna saldırdı. İsraillilerin taş, sopa, biber gazı ve demir borular kullanarak saldırdığı çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün kuzeybatısında bulunan Mihmas beldesinde, İsrailliler tarafından bir bedevi topluluğuna saldırı düzenlendi. Kudüs Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 20'den fazla İsraillinin, Hallet es-Sidre bedevi topluluğuna saldırdığı aktarıldı.

ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ YARALI!

İsraillilerin taş, sopa, biber gazı ve demir borular kullanarak gerçekleştirdiği saldırıda, çok sayıda Filistinlinin yaralandığı iletilirken yaralanan Filistinlilerin sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Filistinlilere ait bazı evlerin taşlanarak tahrip edildiği, evlerin içine biber gazı atıldığı ve bölgede bulunan bir dayanışma gönüllüsüne ait aracın tahrip edildiği ifade edilirken İsraillilerin ayrıca Filistinlilerin elektrik kaynağı olarak kullandığı güneş panellerini tahrip ettiği belirtildi.

KASIM AYINDA 621 SALDIRI GERÇEKLEŞTİ!

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, İsrailliler tarafından kasım ayında Batı Şeria genelinde Filistinlilere ve mülklerine yönelik 621 saldırı düzenledi.

Söz konusu saldırılar kapsamında, 485 sabotaj ve hırsızlık eylemi kayda geçerken İsrail ordusunun desteğiyle 466’sı zeytin ağacı olmak üzere 1986 ağaç söküldü ya da tahrip edildi.

Kaynak:AA

