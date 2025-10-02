İsrailli diplomatlar sınır dışı edildi!

Venezuela, İsrail'in Sumud Filosu'na müdahalesine tepki gösterirken, Kolombiya Devlet Başkanı Petro da İsrail diplomatlarını sınır dışı etti ve Tel Aviv’e dava açmayı düşündüklerini duyurdu.

Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na İsrail tarafından yapılan müdahale, tüm dünyada tepki ile karşılanamaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinden de bu tepkiler gelemeye başladı.

VENEZUELA: KORKAKÇA BİR KORSANLIK EYLEMİ

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Telegram üzerinden bir açıklama yaparak İsrail’in “barışçıl ve sivil bir misyona” saldırdığını belirtti.

Müdahaleyi "korkakça bir korsanlık eylemi" olarak nitelendiren Gil, insani yardımların abluka altına alınmasının, sivilleri aç bırakarak yok etmeye yönelik sistematik bir savaş stratejisi olduğunun altını çizdi.

İSRALLİ TÜM DİPLOMATLAR SINIR DIŞI EDİLDİ

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ise, İsrail’in filoya yönelik saldırısının ardından ülkedeki tüm İsrail diplomatlarını sınır dışı ettiklerini duyurdu.

Petro, X hesabından yaptığı açıklamada, bu eylemin “uluslararası bir suç” olduğunu belirterek ve Netanyahu’nun dünya çapında yakalanması gereken bir suçlu olduğunu söyledi.

Petro ayrıca, İsrail’e karşı dava açmayı düşündüklerini ve uluslararası hukukçulardan destek beklediklerini açıkladı.

Filistinliye barış yok
