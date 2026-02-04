İsrail Lübnan'a kimyasal maddeyle saldırdı: Cumhurbaşkanı duyurdu

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail’in ülkenin güney sınırına içeriği belirsiz kimyasal maddeler püskürtmesini sert bir dille kınadı. Yapılan eylemin Lübnan’ın egemenliğini doğrudan ihlal ettiğini belirten Avn, bu saldırıların sadece askeri bir müdahale değil, aynı zamanda halk sağlığına ve çevreye yönelik ciddi bir tehdit olduğunu vurguladı.

TARIM ARAZİLERİ VE HALK SAĞLIĞI HEDEFTE

Cumhurbaşkanı Avn, 2 Şubat’ta sınır hattındaki bazı köy ve beldelere yönelik gerçekleştirilen bu uygulamanın yıkıcı etkilerine dikkat çekti. Püskürtülen kimyasal maddelerin özellikle tarım arazilerini ve bölge halkının geçim kaynaklarını hedef aldığını ifade eden Avn, bu tür girişimlerin çevresel bir tahribata yol açarak vatandaşların sağlığını tehlikeye attığının altını çizdi.

DİPLOMATİK VE HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

İsrail saldırılarının derhal durdurulması ve Lübnan’ın toprak bütünlüğünün korunması için uluslararası topluma çağrıda bulunan Avn, resmi makamları harekete geçirdi. Lübnan Dışişleri Bakanlığından, yaşanan bu durum karşısında gerekli tüm hukuki ve diplomatik adımların atılmasını isteyen Cumhurbaşkanı, ilgili uluslararası mercilere ve Birleşmiş Milletler’e resmi şikayette bulunulması talimatını verdi.