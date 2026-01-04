İsrail katliamlarına devam ediyor! Can kaybı 71 bini aştı

İsrail katliamlarına devam ediyor! Can kaybı 71 bini aştı
Yayınlanma:
Amerika'nın "müjde" gibi duyurduğu ateşkes anlaşması Gazze'de soykırımı durdurmaya yetmedi. İsrail ordusu, anlaşmaya rağmen sivil yerleşimleri vurmayı sürdürürken, bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıların başladığı günden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 386'ya ulaştığını duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları, uluslararası arabulucuların "ateşkes" söylemlerine rağmen hız kesmeden devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son veriler, bölgedeki insanlık dramının ulaştığı korkunç boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 71 bin 386'ya yükseldi.

BİLANÇO KORKUNÇ BOYUTTA: 171 BİNDEN FAZLA YARALI

Gazze'den gelen son dakika bilgileri, sahadaki durumun vahametini kanıtlar nitelikte. Bakanlık, İsrail saldırılarıyla son 24 saatte, birisi bina çökmesi sonucu olmak üzere 3 Filistinlinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, 13 yaralının ise hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Ekim 2023'ten bu yana aralıksız süren bombardımanlar sonucunda sadece ölü sayısı değil, yaralı sayısı da katlanarak arttı. Açıklamada, yaralıların sayısının 171 bin 264'e ulaştığı belirtildi.

İsrail'den Gazze'ye gıda ambargosu! Yasakladılarİsrail'den Gazze'ye gıda ambargosu! Yasakladılar

"ATEŞKES" DÖNEMİNDE 420 CAN GİTTİ

Sözde ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana geçen sürede yaşananlar ise anlaşmanın sahada uygulanmadığını kanıtladı. Verilere göre, ateşkesin başladığı tarihten itibaren düzenlenen saldırılarda 420 kişi öldürüldü, 1184 kişi yaralandı.

Daha da acı olan tablo ise enkaz kaldırma çalışmalarında ortaya çıktı. Ateşkes sürecinde yıkılan binaların altından 684 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

TRUMP "ONAYLANDI" DEMİŞTİ AMA İSRAİL BİLDİĞİNİ OKUYOR

Bölgedeki katliam sürerken gözler, ateşkesin garantörü konumundaki ülkelere çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını dünyaya duyurmuştu. Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de resmen devreye girmişti.

Ancak sahadaki gerçeklik, diplomasinin iflas ettiğini gösteriyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese ve verilen sözlere rağmen, hemen her gün "çeşitli iddiaları" bahane ederek Filistinli sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Dünya
Son dakika | Yunanistan'da büyük kriz! Havaalanları kapatıldı: Uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi
Son dakika | Yunanistan'da büyük kriz! Havaalanları kapatıldı: Uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi
Kong Kong’da yangın felaketi: 300 kişi tahliye edildi
Kong Kong’da yangın felaketi: 300 kişi tahliye edildi