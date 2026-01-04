İsrail katliamlarına devam ediyor! Can kaybı 71 bini aştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları, uluslararası arabulucuların "ateşkes" söylemlerine rağmen hız kesmeden devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son veriler, bölgedeki insanlık dramının ulaştığı korkunç boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 71 bin 386'ya yükseldi.

BİLANÇO KORKUNÇ BOYUTTA: 171 BİNDEN FAZLA YARALI

Gazze'den gelen son dakika bilgileri, sahadaki durumun vahametini kanıtlar nitelikte. Bakanlık, İsrail saldırılarıyla son 24 saatte, birisi bina çökmesi sonucu olmak üzere 3 Filistinlinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, 13 yaralının ise hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Ekim 2023'ten bu yana aralıksız süren bombardımanlar sonucunda sadece ölü sayısı değil, yaralı sayısı da katlanarak arttı. Açıklamada, yaralıların sayısının 171 bin 264'e ulaştığı belirtildi.

"ATEŞKES" DÖNEMİNDE 420 CAN GİTTİ

Sözde ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana geçen sürede yaşananlar ise anlaşmanın sahada uygulanmadığını kanıtladı. Verilere göre, ateşkesin başladığı tarihten itibaren düzenlenen saldırılarda 420 kişi öldürüldü, 1184 kişi yaralandı.

Daha da acı olan tablo ise enkaz kaldırma çalışmalarında ortaya çıktı. Ateşkes sürecinde yıkılan binaların altından 684 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

TRUMP "ONAYLANDI" DEMİŞTİ AMA İSRAİL BİLDİĞİNİ OKUYOR

Bölgedeki katliam sürerken gözler, ateşkesin garantörü konumundaki ülkelere çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını dünyaya duyurmuştu. Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de resmen devreye girmişti.

Ancak sahadaki gerçeklik, diplomasinin iflas ettiğini gösteriyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese ve verilen sözlere rağmen, hemen her gün "çeşitli iddiaları" bahane ederek Filistinli sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.