İsrail BM Barış Gücü’ne saldırdı: İtalya’dan tepki

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail’in Lübnan’a saldırıları sırasında Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü’nü (UNIFIL) hedef almasını kınadı.

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani’nin bugün, Roma'da ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile gerçekleştirdiği görüşmesine ilişkin bir yazılı açıklama yapıldı.

İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK İRADE VURGULANDI

Görüşmede Akdeniz ve Orta Doğu’da istikrarın tartışıldığı belirtilirken toplantıya ilişkin bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Bakan, özellikle Libya'nın Avrupa ve uluslararası güvenlik açısından stratejik önemini teyit ederek, düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele etmek amacıyla Kuzey Afrika ve Sahel'deki menşe ve geçiş ülkeleriyle işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik iradeyi vurguladı.

BM GENEL KURULU’NDA TEKRAR GÖRÜŞÜLECEK

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Hanna Tetteh tarafından Güvenlik Konseyi'ne sunulan yol haritasına desteklerini ifade eden Tajani ve Boulos, eylül ayında BM Genel Kurulu marjında yeniden görüşme konusunda mutabık kaldılar."

Açıklamada, Tajani'nin, Gazze’deki duruma da değinerek, bölgede derhal ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması için ortak çabaların altını çizdiği aktarıldı.

Görüşme kapsamında salı günü İsrail ordusunun Lübnan’daki BM Barış Güçleri’ni hedef almasına da şu ifadelerle değinildi:

"Lübnan konusunda Tajani, ülkenin istikrarının ve görev süresi kısa süre önce yenilenen UNIFIL'in istikrarı sağlama çalışmalarının önemine dikkati çekerek, İsrail ordusunun, BM Barış Güçlerine yönelik ciddi saldırılarını kınadı."

İSRAİL ORDUSU BM PERSONELİNE EL BOMBASI ATTI

UNIFIL yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde dün yol temizleme çalışması yaptığı sırada İsrail ordusunun barış gücü personeli yakınına 4 el bombası attığını, bunun 27 Kasım 2024'te uygulamaya konulan ateşkes anlaşmasından bu yana "en ciddi saldırılardan biri" olduğunu belirtmişti.

Lübnan ABD çağrısıyla harekete geçmişti: Filistinli mülteciler endişeli

İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı