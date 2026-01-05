İsrail ateşkese rağmen Filistin'e saldırmaya devam ediyor!

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, saldırıların başladığı tarihten bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 71 bin 388’e ulaştı. Yaralı sayısı ise 171 bin 269 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saat içerisinde hastanelere 2 cenaze ve 5 yaralının ulaştırıldığı belirtildi.

ATEŞKES DÖNEMİNDE YAŞANAN KAYIPLAR

10 Ekim'de devreye giren ateşkes anlaşmasına rağmen bölgedeki ölümler durmadı. Bakanlık, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 422 kişinin öldüğünü, 1189 kişinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde enkaz altından 684 kişinin cesedinin daha çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail katliamlarına devam ediyor! Can kaybı 71 bini aştı

TRUMP VE MISIR KOORDİNASYONUNDAKİ ATEŞKES SÜRECİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın 9 Ekim’de duyurduğu ve Mısır’da yürütülen müzakereler sonucunda varılan ateşkes planı, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’de resmen başlamıştı. Ancak İsrail ordusunun, güvenlik gerekçeleri ve çeşitli iddialarla Gazze Şeridi’ndeki sivil yerleşim alanlarına yönelik operasyonlarına devam etmesi, anlaşmanın sürdürülebilirliği konusundaki endişeleri artırıyor.