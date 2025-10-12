İspanya'da faşist eyleme saldırı

Franco'yu iktidara taşıyan faşist hareketlerin halefi olduğunu iddia eden Falange örgütü, tarihi bir ayrılıkçı hareketin bulunduğu kuzeydeki Bask Bölgesi'nde ulusal bayramda “İspanya'nın birliğini” savunmak için bir miting düzenledi.

FAŞİZM DESTEKÇİLERİNE SALDIRI

Bildirilene göre Vitoria'nın merkez meydanında toplanan düzinelerce gösterici faşist selamlar verip kırmızı ve altın rengi İspanya bayrakları sallarken, başlıklı karşı protestocuların olay yerine daldı ve faşistlere saldırdı.

HEM İKİ TARAFIN PROTESTOCULARI HEM POLİS YARALANDI

Polis, sopalar, bayraklar ve sandalyelerle birbirlerine vurup işaret fişekleri atan rakip protestoculara müdahale etti.

Bask polisi, “radikal gruplar”ın karşı karşıya gelip nesneler fırlatıp çöp konteynerlerini yakmasının ardından, kamu düzenini bozmakla suçlanan 17 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

Polis açıklamasında, yaklaşık 20 polisin “hafif yaralanmalar” yaşadığı ve sağlık görevlilerinin yaralı protestocuları olay yerinde tedavi ettiği belirtildi.