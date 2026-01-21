İranlı zenginlerin çocukları Van'ın gece kulüplerinde sefa sürüyor

İran’da ekonomik kriz nedeniyle 28 Aralık 2025’te başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılan protestolarda ölü sayısı son raporlara göre 4 bini aştı; binlerce protestocu gözaltına alındı. Protestolar sırasında özellikle internet erişiminin büyük ölçüde kesilmesi, sokaklardaki olayların dışarıdan izlenmesini zorlaştırdı.

İran’da başlayan gösteriler, yerel para birimi riyalin değer kaybı, enflasyonun yükselmesi ve halkın geçim sıkıntısı gibi ekonomik nedenlerle tetiklendi. Ülke çapında protestoların bastırılmasıyla birlikte internet de tamamen kesildi.

İran protestolarında ölü sayısı 4 bine dayandı

ZENGİNLERİN ÇOCUKLARI VAN'IN GECE KULÜPLERİNDE EĞLENİYOR

İngiliz medyası The Telegraph’ın haberine göre, protestoların ortasında Van’daki eğlence mekanları İran’daki binlerce ölümle sosyal medyada karşılaştırılıyor.

Yerel gözlemler, bu İranlıların çoğunun rejimden fayda sağladığını düşündükleri bir çevreden geldiğini ve protestolar sırasında burada sosyalleştiklerini gösteriyor.

AYRICALIKLI ZENGİNLERİN PAYLAŞIMLARI

Protestolar sırasında zengin İranlıların sosyal medyada paylaştıkları, lüks yaşam tarzı görüntüleri ölümlerin binleri aşmasının ardından tepki çekti.

Bu noktada öne çıkan isimlerden biri, İran’ın Danimarka eski büyükelçisinin oğluyla evli moda fenomeni Anashid Hoseini.

Hoseini'nin yaptığı bu paylaşımı 'sıradan ben' notu ile paylaşması tepkileri de beraberinde getirdi.

"İRAN'DAKİ İŞLERİNDEN ÇOK PARA KAZANDILAR BURADA HARCAMAYA GELDİLER"

Rejimden misilleme korkusuyla isminin gizli kalmasını isteyen bir İranlı, parti katılımcıları için, "Bu insanlar rejimden fayda görüyor" ifadelerini kullanarak şöyle dedi:

"İran'da kalmaktan endişe ettikleri için şimdilik İran'ı terk ettiler. Burada kendilerini güvende hissedebilirler. İran'daki işlerinden çok para kazandılar ve şimdi de burada harcamaya geliyorlar."