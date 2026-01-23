İranlı yetkiliden Zelenski'ye 'palyaço' benzetmesi!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin İran’daki protestolara ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi’nin Davos Zirvesi daveti iptal edildi

"DÜNYA KAFASI KARIŞIK PALYAÇOLARDAN BIKTI"

Arakçi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İran halkının kendilerini savunmayı bildiğini ve dış güçlerden yardım almayı gereksiz bulduğunu belirtti. “Sayın Zelenski, dünya kafası karışık palyaçolardan bıktı. Paralı askerlerle dolu ordunuzun aksine İranlılar kendi güvenliklerini sağlar” dedi. Ayrıca Arakçi, Ukrayna yetkililerinin ABD ve Avrupa’dan sağlanan maddi yardımlarla zenginleştiğini öne sürerek, “Hiç utanmadan Birleşmiş Milletler Şartı’nı ihlal edecek şekilde ABD’nin İran’a yasa dışı müdahale etmesini istiyorlar” açıklamasında bulundu.

GÖSTERİLERE DESTEĞİN YETERSİZ KALDIĞINI SAVUNDU

Zelenski ise, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında İsviçre’nin Davos kasabasında yaptığı konuşmada, İran’daki gösterilere uluslararası desteğin yetersiz kaldığını ve ABD’nin tutumunun önemli olduğunu ifade etmişti.