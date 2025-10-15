Instagram'da +18 dönemi başlıyor

Instagram'da +18 dönemi başlıyor
Yayınlanma:
Meta, gençleri korumak amacıyla platformu ikiye ayırıyor. Film endüstrisinden ilham alan yeni "PG-13" standardı ile 18 yaş altı kullanıcıların görebileceği içerikler katı bir şekilde denetlenecek. Bu kararla Instagram, yetişkinler ve gençler için iki farklı deneyim sunan bir yapıya bürünecek.

Geçtiğimiz yıl genç kullanıcıların hesap gizlilik ayarlarını varsayılan olarak değiştiren Instagram, bu kez içerik sınırlamasıyla güvenlik önlemlerini bir adım daha ileri taşıyor. Meta çatısı altındaki sosyal medya uygulaması, yıl sonuna kadar PG-13 film derecelendirme sistemine dayalı yeni politikasını uygulamaya koyacak.

Instagram Ürün Yönetimi Başkanı Max Eulenstein, PG-13 standardının ebeveynlere tanıdık geldiğini belirterek, “Genç kullanıcı deneyiminde pusulamız aileler oldu. Onların beklentileri bizi bu modele yönlendirdi” dedi. PG-13 filmler, sınırlı küfür, hafif şiddet ve kısmi çıplaklık içerebilirken, Meta, genç kullanıcılara çıplaklık içeren hiçbir içeriğin önerilmeyeceğini özellikle vurguladı.

YAPAY ZEKA SOHBETLERİ DE DENETLENECEK

Yeni düzenleme, sadece gönderi ve hikayelerle sınırlı kalmayacak. Instagram, yapay zekâ tabanlı sohbet botlarının da çocuklarla uygunsuz içerikte iletişim kurmasını engelleyecek. ABD’li yasa koyucuların da inceleme altına aldığı bu botların, artık yaşa uygun olmayan yanıtlar vermesi önlenecek.

EBEVEYN KONTROLÜNDE YENİ 'SINIRLI İÇERİK' AYARI

Instagram, yeni dönemde gençlerin yetişkin içeriklere erişimini zorlaştıracak ve bazı hesaplarla etkileşimlerini tamamen kısıtlayacak. Ebeveynlerin isteğe bağlı olarak devreye alabileceği "Sınırlı İçerik" adlı yeni bir özellik, standart PG-13 uygulamasından bile daha sıkı bir denetim imkanı sunacak. Platformun, içerikleri derecelendirmek için binlerce ebeveynin görüşünü aldığı ve denetimi yapay zekâ destekli sistemlerle sürdüreceği belirtildi.

META'DAN ÇOCUK GÜVENLİĞİNE YÖNELİK EN Kapsamlı Adım

Facebook, WhatsApp ve Messenger’ın da sahibi olan Meta, uzun bir süredir çocuk güvenliği konusundaki eleştirilerin hedefindeydi. Özellikle ABD’de gençleri bağımlı hâle getirdiği iddiasıyla açılan davalarla gündeme gelen şirket, bu yeni adımla çocuklara yönelik bugüne kadarki en kapsamlı güvenlik reformlarından birini hayata geçirmiş oldu.

