İngiliz bakan 'ahlaki rezalet' dedi ateş püskürdü

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İsrail'in Gazze'ye temel gıda ürünleri ve ilaçların girişini engellemesini sert sözlerle eleştirdi. Yaşananların "ahlaki rezalet" olduğunu belirten Cooper, İşçi Partisinin Liverpool'daki sonbahar konferansında yaptığı konuşmada 15 yıl önce ana muhalefetteyken gölge dışişleri bakanı olarak ilk görüşmesini Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la gerçekleştirdiğini söyledi.

Geçen ay Dışişleri Bakanlığına geldikten sonra görüştüğü ilk liderin yine Abbas olduğuna vurgu yapan Cooper, barışa olan ihtiyaç, iki devletli çözüm ve Filistin yönetiminde duyulan reformun ele alındığını belirtti.

﻿İngiltere'nin iki devletli çözüme destek veren ülkelerden biri olarak Filistin Devletini tanıdığını vurgulayan Cooper, "Bir devlete sahip olmak, Filistin halkının elinden alınamaz bir hakkıdır. Filistin Devletini tanıma kararımız, İsrailliler ve Filistinliler için güvenliğe ve kalıcı barışa giden tek yolun, yan yana yaşayan iki devlet olduğuna dair inancımızın bir göstergesidir" dedi.

ATEŞKES VE KALICI BARIŞ AÇIKLAMASI

Cooper, İngiltere'nin ateşkes, kalıcı barış ve iki devletli çözüm için tüm çeşitli ülkelerle temasta olduklarına dikkat çekerek "Tüm dünyadan ülkeler, İsrail güçlerinin sınırda yiyeceklerin girişini engellerken açlıkla karşı karşıya kalan çocuklar ve acı içindeki esirler ile aileleri için bu dayanılmaz acının sona ermesi gerektiğini savunuyor. Hamassız bir Gazze, açlığın olmadığı bir Gazze, Filistin halkı için yeniden inşa edilmiş bir Gazze" diye konuştu.

"AHLAKİ REZALETİNE SON VERMELİDİR"

Esirlerin salıverilmesi gerektiğini savunan Cooper, "İsrail hükümeti, gıda, su ve ilacın engellendiği, vicdanın kabul edemeyeceği ölçüde insan kaybına yol açan bu eylemin ahlaki rezaletine son vermelidir. Filistinli siviller, bir gün daha korku ve açlık içinde yaşamak zorunda kalmamalıdır. Hiçbir aile, bir kaybın daha acısını yaşamamalı. Artık yeter. Bir an bile kaybedemeyiz. Artık barış zamanı" ifadelerini kullandı.