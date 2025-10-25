İçinden metal parçası çıkan tonlarca et geri çağrıldı

Yayınlanma:
ABD'de 998 bin kilogramı aşan dondurulmuş domuz eti, metal parça kontaminasyonu şüphesiyle piyasadan toplatıldı. Geri çağrılan ürünlerin büyük bölümü Costco ve Sam's Club mağazalarında satılıyordu.

ABD'nin Güney Dakota eyaletinde, LSI Inc. şirketi tarafından üretilen 998 bin kilogramdan fazla dondurulmuş domuz eti, "metal parçalarıyla kirlenmiş olabileceği" gerekçesiyle geri çağrıldı. ABC News'ün haberine göre, "Kore barbekü tipi" logolu ürünlerin büyük çoğunluğu Costco ve Sam's Club mağazalarında satışa sunulmuştu.

METAL PARÇALARI ŞİKAYETİ

Geri çağrılan ürünlerin 410 gram ve 450 gramlık paketler halinde satıldığı, raf ömrünün 23 Ekim 2025 ile 23 Eylül 2026 tarihleri arasını kapsadığı belirtildi. "Tüketime hazır" olarak piyasaya sürülen ürünlerle ilgili geri çağırma kararı, tüketicilerden gelen "metal parçaları" şikayetleri sonrasında alındı.

GERİ ÇAĞIRMA SÜRECİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, söz konusu ürünleri satın alan tüketicileri iade etmeleri konusunda uyarırken, geri çağırma sürecinin hızla devam ettiğini açıkladı. Şirket yetkilileri, üretim hattında olası bir kontaminasyon kaynağını tespit etmek için incelemelerini sürdürdüklerini ifade etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

