HTŞ-İsrail görüşmeleri bugün Paris'te devam edecek: ABD aracılığındaki süreç askıya alınmıştı

HTŞ-İsrail görüşmeleri bugün Paris'te devam edecek: ABD aracılığındaki süreç askıya alınmıştı
Yayınlanma:
İsrail ile Suriye arasındaki güvenlik anlaşması müzakereleri, iki aylık aradan sonra pazartesi günü Paris'te yeniden başlıyor. Görüşmelere, Netanyahu'nun belirlediği üç isimden oluşan bir İsrail heyeti ile HTŞ yönetimi adına Dışişleri Bakanı Şeybani katılacak.

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth’a konuşan İsrailli bir yetkili, Tel Aviv ile Şam arasındaki güvenlik anlaşması müzakerelerinin pazartesi günü Paris'te yeniden başlayacağını doğruladı.

Yaklaşık iki ay önce askıya alınan görüşmeler, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde yaptığı buluşmanın ardından yeniden gündeme geldi.

HEYETLER BELLİ OLDU

İsrail heyetinde, Başbakan Netanyahu'nun askeri sekreteri ve Mossad başkan adayı Roman Gofman, İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Vekili Gil Reich yer alacak. Heyetin resmi bir başkanı olmayacak; bunun yerine üç yetkili farklı alanlardan sorumlu olacak: Gofman güvenlik konularından, Leiter ABD ilişkilerinden, Reich ise diplomasi ve koordinasyondan sorumlu olacak.

Suriye tarafını ise Dışişleri Bakanı Şeybani temsil edecek. ABD'li elçi Tom Barrack ise görüşmelerde arabulucu rolü üstlenecek.

İsrail Suriye’ye girdi! HTŞ lideri Şara ‘korkuyoruz’ demiştiİsrail Suriye’ye girdi! HTŞ lideri Şara ‘korkuyoruz’ demişti

İsrail'den HTŞ ile anlaşma açıklamasıİsrail'den HTŞ ile anlaşma açıklaması

TARAFLAR NE UMUYOR

Netanyahu, Trump ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Suriye ile "sınırı koruyan ve Suriye'deki Dürzi ve Hıristiyan toplulukların güvenliğini garanti eden" bir güvenlik anlaşması istediğini belirtti. Trump ise Netanyahu ile HTŞ lideri Şara’nın "iyi anlaşacaklarına" olan güvenini ifade ederek, Şara’yı "sert bir adam" olarak nitelendirdi.

HTŞ İSRAİL’İ SUÇLAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Şam'daki geçici yönetimin lideri Şara ve Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in eylemlerini defalarca eleştirmişti. Şara, aralık ayı başında İsrail'i, Gazze'deki durumdan dikkati dağıtmak için krizlerini diğer ülkelere ihraç etmekle suçlamıştı.

Ayrıca Suriye'nin bölgesel istikrar mesajlarına rağmen, İsrail'in 1.000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısıyla karşılık verdiğini iddia etmişti. Şara, İsrail'in 1974 tarihli ayrılma anlaşmasına uymasını beklediklerini ve gelecekteki herhangi bir anlaşmanın Suriye'nin çıkarlarını koruması gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Dünya
Son Dakika | Trump'tan Venezuela'ya ikinci saldırı açıklaması
Son Dakika | Trump'tan Venezuela'ya ikinci saldırı açıklaması
İsviçre’deki yangında 40 kişi ölmüştü: Kurbanların kimlik tespiti tamamlandı
İsviçre’deki yangında 40 kişi ölmüştü: Kurbanların kimlik tespiti tamamlandı